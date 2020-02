Denis Zvizdić: “O ANP-u meritorno može govoriti samo NATO savez”

Potvrdio je to novinarima predsjedavajući tog doma Denis Zvizdić danas nakon sjednice Kolegija Predstavničkog doma u proširenom sastavu.

– Još uvijek nije postignut dogovor i to nije uvršteno u dnevni red sutrašnje sjednice. Svi očekujemo da se dođe do nekog dogovora na ranije dogovorenim principima ili premisama, da to bude nestranački kandidat koji ima ugled unutar nadležnosti ili unutar oblasti za koju će biti zadužen, kao što je pitanje ljudskih prava – naveo je Zvizdić.

Pojasnio je da nije postignut dogovor o predloženom kandidatu i nastavit će se razgovori u cilju postizanja rješenja, ili eventualno imena o kojem će se postići potpuni konsenzus.

– Za očekivati je da uvrstimo u dnevni red kada to pitanje bude dogovoreno. Dakle, riječ je o daljnjim aktivnostima koje treba da dovedu do imena ili do neke vrste konsenzusa unutar parlamentarnih stranaka koje čine većinu u Predstavničkom domu parlamenta BiH, kako bi sa sigurnošću tu tačku mogli staviti na dnevni red i završiti to pitanje – kazao je Zvizdić.

On je informirao novinare da su na sjednici proširenog Kolegija dogovorili kalendar aktivnosti za održavanje sjednica u februaru i martu.

Najavio je da će, nakon sutrašnje sjednice Predstavničkog doma, naredna biti 26. februara. Poslije toga, predviđeno je održavanje sjednica 11. i 25. marta.

Zvizdić je napomenuo da će 11. marta početi zasjedanje parlamenta tematskom sjednicom o stanju u pravosuđu, a poslije završene tematske sjednice bit će nastavljena redovna sjednica.

Što se tiče sjednice koja je najavljena za sutra, kazao je da sve tačke koje su bile na dnevnom redu i ostaju.

– Za određene tačke imamo pozitivna mišljenja, a za neke negativna mišljenja komisija. Ali o svemu će se odrediti sutra Predstavnički dom – naveo je Zvizdić.

Na novinarsko pitanje u vezi s ANP-om, odnosno Programom reformi BiH, i komentarima u javnosti u vezi s tim, Zvizdić je odgovorio da u ovom trenutku “nisu validni stavovi koje na dnevnoj bazi iskazuju političari u BiH o statusu BiH na putu naših NATO integracija“.

– Jedino meritorno može govoriti NATO savez. I za mene i za sve druge, jedini meritorni stav ili meritorni izvještaj može biti ono što je objavljeno na zvaničnoj web stranici NATO saveza. Mislim da to svi trebaju prihvatiti kao jednu realnost, kao stav NATO saveza u odnosu prema NATO integracijama BiH. Sve drugo je ustvari politikantstvo – smatra Zvizdić, prenosi “Fena”.

