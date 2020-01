Mislite da ćete sa Pecikozom i Plehom smijeniti vladu, u belaju ste… Pogotovo vi, Milavice, Hasanoviću, Poturak, Šahman..

Prije glasanja o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo, otvorena je rasprava na kojoj zastupnici mogu iznijeti svoje mišljenje o dnevnom redu i aktuelnim problematikama u radu Vlade KS. Obratio se i Elmedin Konaković, zamjenik predsjedavajućeg Skupštine KS – prenosi N1.

“Mogli ste vidjeti i čuti šta su ovi ljudi radili za godinu dana, od kojih je njih 10 ili 11 prvi put sjelo u neku ministarsku poziciju. U rekordnom roku su postavili standarde rada u ovom poslu. Ovo mi je šesta smjena vlade otkako sjedim u parlamentima tako da ima tu rutinu”, kazao je Konaković.

“Ova moralna veličina kako nam je predstavio Željko Komšić, završi zastupnika Pecikozu koji je netom prije toga objavljen kako šmrka kokain. Takvog čovjeka prigrli Radončić, prigrli ga Osman Mehmedagić poznat po činjenici da za vrijeme njegovog mandata ni gram kokaina nije zaplijenjen”, dodao je.

Kazao je da su “tajkuni za večeras spremili feštu”.

“Drugi slučaj, Pleho. I mi imamo papire Plehine. Završena istraga, saslušeni svjedoci, vještačeni telefoni, izborna krađa. I stoji sve u Tužilaštvu u kojem moralna većina ima. Vas nema 18, nego vas ima 16 plus Pecikoza i Pleho. Nas ima 17. Zato ćemo vas disciplinovati i pokazati da se ne može igrati Ustavom. Večeras su na Ilidži tajkuni pripremili feštu, oni koje smo zamalo doveli u red. Vi ste ti koji šutite, znate da to ne valja ali ste im to omogućili”.

Elmedin Konaković je kazao da se radi o sistemu protiv kojeg se prvi put bori neki sistem.

“To je sistem protiv kojeg se prvi put neki sistem bori. Povući ću paralelu sa svojom smjenom. Mi smo bili mala grupica ljudi, ta smjena je bila možda jedna mala iskrica i nekoliko nas se suprostavilo. Odupirali smo se sistemu kao grupica. Sada, danas mislite da ćete sa Pecikozom i Plehom smijeniti ovakvu vladu, vi ste se tek uvalili u belaj. Pogotovo vi Milavice, Hasanoviću, Poturak, Šahman i ostali koji znate da ne radite ispravnu stvar. Sve ćemo vas pitati. I Nenadića ćemo pitati hoće li nastaviti uvođenje Alije Budnje u sistem ili će oboriti glavu. Sistem sa nalozima iz centrale je prvi put dobio oponenta”.

“Ako nam Šanku dovedete za ministra, imate večeru od mene. Ako to uradite da spojimo Šanku i Sebiju, proberite restoran u kojem ćemo večerati. Rušite po prvi put nešto što je tračak nade”, kazao je,prenosi Depo

