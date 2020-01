Kršćansko-demokratske unije kandidovala muslimana za gradonačelnika

Ozan Iyibas je ovog vikenda izabran za prvog kandidata Kršćansko-demokratske unije (CSU) za gradonačelnika koji je islamske vjere. Ovaj 37-godišnji bankar je izabran jednoglasno. Izabrala ga je lokalna podružnica CSU u njegovom rodnom Neufahrnu koji broji oko 20 000 stanovnika i nalazi se na sjeveru Muenchena. Međutim ni podrška njegove stranke, kao ni činjenica da u ovom malom mjestu iz kojeg dolazi ima više stranaca nego u berlinskoj četvrti Kreuzberg, nisu ga mogle zaštiti od neprijateljstava: Iyibas, koji je član CSU-a od 2007. godine, kaže da su mu prijetili i desničari, ali i vjerski ekstremisti. Kaže da je čak dobio i prijetnje smrću: “No ja nisam otišao u politiku da bih dijelio plišane medvjediće već da bih tematizirao određene stvari u društvu”, kaže on. Da u prošlosti nije bilo ljudi koji su plivali protiv struje onda mi ne bismo danas bili u dobu u kojem možemo živjeti u miru i slobodi.

To su jasne poruke, koje u centrali stranke u Muenchenu izazivaju zadovoljstvo. U vodećim krugovima CSU-a Iyibasova nominacija je dobro prihvaćena. To je prije svega naglasio generalni tajnik Markus Blume: “Ozan Iyibas je izabran sa stopostotnom podrškom ne samo svog lokalnog CSU-a već i cijelog CSU-a. Radujemo se da se on kandidira. Na njegovom primjeru se pokazuje sljedeće: U CSU kao masovnoj stranci je sve moguće, i dobro je što je to tako.”

Protuprimjer: Slučaj “Wallerstein”

To da u CSU nije sve moguće pokazuje jedna druga kadrovska odluka koja je nedavno donesena, a koja na prvi pogled ima veliku sličnost sa Ozanom. U mjestašcu Wallerstein na zapadu Bavarske u ime CSU-a je kao kandidat za gradonačelnika trebao nastupiti Sener Sahin, 44-godišnji poduzetnik turskih korijena. No stranačka baza ga je odbila. Sahin je nakon toga povukao svoju kandidaturu. Za njega, koji je rođen i odrastao u ovom regionu, razlog odbijanja njegove kandidature od stranačke baze je bio jasan: “Musliman kao predstavnik Kršćansko-socijalne unije – to se nikako ne slaže”.

Zadrška prema muslimanima

Koliko teško se i poznati članovi CSU-a još uvijek odnose prema tome da muslimani zauzimaju mjesto u stranačkim rukovodećim tijelima pokazuje izjava Petera Gauweilersa. Dugogodišnji poslanik Bundestaga i bivši zamjenik predsjednika stranke je pokazao razumijevanje za debatu o tome mogu li muslimani obavljati važne pozicije u stranci: “Polazna tačka je da smo mi kršćanska stranka, zbog toga smo osnovani. Biti produžena ruka kršćanske pripadnosi u politici se pokazalo kao veliki uspješni recept”, rekao je on. Na pitanje da li bi u dogledno vrijeme na čelu CSU-a mogla biti muslimanka ili musliman Gauweiler ima jasan odgovor: “To je neobično koliko i pomisao da napravite katoličku župu u Meki.”

Upravo ovakve izjave dovode do namrštenosti na čelu Ozaya Iyibasa: “To me naravno dovodi do toga da razmislim da li smo mi zaista dio stranke ili smo odgovorni samo za lijepljenje plakata. Želim da ove stvari u budućnosti više ne igraju ulogu unutar društva, unutar moje stranke, ali i izvan toga. Za to ću se zalagati.”

Iyibas to radi s humorom. Na Facebooku stranici je postavio video snimak napravljen u jednoj bavarskoj gostionici. U njemu on, obučen u moderno odijelo, pije pivo i na dubokom sjevernobavarskim dijalektu u nešto manje od tri minute uspijeva pridobiti za sebe jednog nepovjerljivog čovjeka obučenog u tradicionalne kožne hlače. Na snimku on igra samog sebe, ali i sumnjivca.

Da li će se cijelo uzbuđenje oko njegove nominacije odraziti na pozitivan ishod izbora, biti će poznato polovinom marta. 15. marta se u Neufahrnu održavaju lokalni izbori. Ukoliko Iyibas pobijedi bilo bi to prvi put od 1964. godine da lokalni izbori u ovom malom mjestu dospiju u udarne vijesti u medijima u cijeloj zemlji. 1964. je u Neuharnu prvi put izabrana žena na mjesto gradonačelnice. Bila je to Renate Winkelmann iz Slobodnih birača, piše “DW“.

