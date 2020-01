Čović: Nema Vlade FBiH bez HDZ-a i ostat će tako dok se ne izborimo za Izborni zakon

Siguran sam da mi ako znamo što hoćemo, onda će nas i drugi uvažavati. Ono što radimo, pogotovo ako smo potpuno predani jednom takvom radu. Budemo li do kraja predani na poslanju na kojem jesmo, a svatko je negdje angažiran u ime HDZ-a bez obzira bila to politička aktivnost, izvršna ili zakonodavna vlast, budemo li do kraja predani, ne trebamo se bojati ni kada nas prozivaju ni udaraju po nama. Uvjeravam vas da će vas poštivati jer smo faktor traženja rješenja i za hrvatski narod u BiH a i za BiH, rekao je Čović i dodao:

– Poštujmo i Božje i zemaljske zakone i onda ne trebamo briniti da ćemo u konačnici osigurati ono što, evo, danas konkretno u Zenici nemamo. Taj dio sudjelovanja u političkom djelovanju u vlasti, bez obzira bila ona izaslanička, bila ona sutra, izvršna ili zakonodavna, kako koja razina vlasti, da nismo uspjeli prije dvije godine 2018. godine okupiti sve oko HDZ-a ne bi danas imali ovoliko ljudi. Znam da to nije dovoljno, ali ovoliko ljudi angažirano u političkom životu u Zeničko-dobojskom prostoru kao što imamo danas. Bez ta tri naša zastupnika, dva što je bio naš plan gore, što je bilo pomalo ekstremno, bez tri načelnika. Od Žepča gdje to redovito imamo u posljednje vrijeme kroz našeg Matu, ali isto tako kad je u pitanju Usora, kad je u pitanju Vareš, opet bez naše jedne jake organiziranosti to bi bila samo mašta.

Dodao je da će Hrvati birati svoje predstavnike.

– Koga će oni birati, do nas je. Do Hrvata je. Ali nikada nećemo dozvoliti da netko u naše ime bira, bez obzira kakva je ambicija. Zbog toga vi koji ste malo više u politici, traži da kažem neku riječ o tom vremenu koje je ispred nas. Uvjereni smo, još uvijek samo mi izgleda, da ćemo u naredna dva mjeseca promjeniti Izborni zakon kako bi osigurali i izbore u Mostaru, kojih nema opet zbog nametnutih rješenja Visokih predstavnika zadnjih 12 godina, ali isto tako kako bi rješili pitanje izbora za Dom naroda, 17 predstavnika iz Federacije da biraju Hrvati i svaka od županija, pa i ova, a jednako tako i članove Predsjedništva, rekao je predsjednik HDZ-a BiH večeras u Zenici, te dodao: „Nikad nećemo prihvatiti da iz Ustava nestane Hrvatski član Predsjedništva, Bošnjački član Predsjedništva, Srpski član Predsjedništva“, rekao je Čović i nastavio:

– Što god tko o tome maštao i kakvu god viziju imao o budućnosti BiH, koliko god ona po nečijim riječima bila nazadna, neprihvatljiva u ovom vremenu, konstitutivni narod je osnova funkcioniranja BiH. Nadustavna kategorija, to je kazao Ustavni sud BiH i to mi do kraja moramo uvažavati. To su stvari oko kojih ne možete pregovarati. Jer ako bi ušli u takvu jednu zamku onda je logično da se sutra umjesto nas mogu birati predstavnici na svim razinama vlasti i onda bi se vrlo lako pronašli puno onih koji bi u ime nas i predlagali i donosili rješenja.

On je naveo kako je trebalo skoro 15 mjeseci da se uspostavi vlast na nivou BiH.

– To se nije moglo uraditi bez političkih predstavnika hrvatskog naroda. Ne kao hir, ne kao ucjenu, kako netko voli kazati, nego kao realnost shodno s Ustavom i našim rezultatom i poslanjem koji smo imali i kao stranka, ali i kao Hrvatski narodni sabor, kojeg smo, također, opet mi pokrenili. Dobili smo tri ministra i tri zamjenika, evo i danas smo čitav dan bili u Parlamentu, konačno je i Parlament zaživio. Netko kaže da smo mogli tražiti kompromis, pitanje je oko čega kompromis. Ako govorite samo o jednakopravnosti svoga naroda oko toga kompromisa nema, to morate znati. Jednostavno morate osigurati jednakost hrvatskog naroda na svakom djelu BiH kao konstitutivnog naroda i to je nešto o čemu se ne pregovara, rekao je Čović i najavio scenarij za nivo FBiH:

– Nažalost u Federacij BiH je opet Ustav nametnut i bezbroj nametnutih popravaka tog Ustava u zadnjih 20-tak godina napravilo je odnose da brojnost dva naroda je takva da drugi može birati umjesto vas, predlagati i usvajati rješenja bez vas. Ali opet, nije se u stanju napraviti Vlada Federacije bez HDZ-a i hrvatskog naroda u BiH kao političkog naroda. To je zapanjujuće svima, kako ovdje u Zenici, tako i svima diljem BiH. Bez toga, to bi se napravilo za 15 dana, ne bi nas nitko pitao ni tko smo ni što smo. Ovako ne ide. Imate sve instrumente u rukama i opet nam nitko ne može kazati da mi nešto blokiramo. Apsolutno ništa ne blokiramo. I ostat će to tako dok se mi ne izborimo za Izborni zakon, koji će osigurati potpunu jednakopravnost, legitimne izbore svakog od konstitutivnih naroda i njegovih predstavnika,pišu Vijesti

