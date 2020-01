Danas sjednice Skupštine KS

Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo Danijela Kristić (Narod i Pravda) zakazala je nastavak sjednice Skupštine za danas, a sjednicu će voditi članica rukovodstva Skupštine KS Smiljana Viteškić (Stranka demokarstke akcije).

Zaključeno je to na sastaknu kojeg su danas održala dva politička bloka, SDA, Saveza za bolju budućnost (SBB) i Demokratske fronte (DF) te NiP-a, Naše stranke (NS), Nezavisne bosanskohercegovačke liste (NBL) te samostalnih zastupnika.

Zastupnici će glasati o potvrđivanju odluke kluba Bošnjaka o izboru predstavnika u rukovodstvu Skupštine, zatim će zakazati sjednicu na kojoj će se glasati o nepovjerenju Vladi za 29. januar, a planirano je i usvajanje odluke o privremenom finansiranju.

Tako će se 18. radna sjednica nastaviti u 9:30 sati i na njoj se nalaze tačke utvrđivanja datuma održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo u vezi prijedloga za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo kao i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo.

Petnaest minuta kasnije trebala bi se nastaviti 19. radna sjednica na kojoj se nalaze tačke Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2020. godine, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.2020. godine do 31.03.2020. godine kao i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2020. godine, piše “N1“.

