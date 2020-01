Dragan Čović: “Do kraja marta moguće usaglasiti Izborni zakon, a onda Vlada FBiH”

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a BiH, Dragan Čović kaže kako će ove godine sigurno biti održani lokalni izbori u Gradu Mostaru te da je, po dosadašnjoj dinamici međustranačkih razgovora, realno postizanje sporazuma i o drugim izmjenama Izbornog zakona BiH do kraja trećeg mjeseca.

– Promijenilo se puno toga kada je u pitanju priča o Izbornom zakonu u zadnjih godinu dana, ali ne u formalnom smislu da je nešto praktično usuglašeno. Međutim, dogovoreno je da treba usuglasiti izbor 35 vijećnika u Gradskom vijeću Grada Mostara, izbor izaslanika u Dom naroda Parlamenta FBiH i dva člana Predsjedništva BiH iz FBiH. Vodimo intenzivne razgovore, danas prije svega na nivou SDA-HDZ i s našim partnerima s kojima činimo koaliciju na nivou BiH i entiteta. Meni se čini da je realno postaviti plan do kraja trećeg mjeseca da taj posao završimo. Prije svega, ja ću danas javno kazati, sigurno će biti organizirani izbori u Mostaru 2020. godine. Taj problem će se riješiti, to je sasvim izvjesno. I to u za to predviđenim zakonskim rokovima. Dakle, prije vremena kada Centralna izborna komisija proglašava izbore za ovu godinu – kazao je Čović u intervjuu za Federalnu novinsku agenciju (FENA).

Dodaje kako pitanje izbora u Gradu Mostaru treba riješiti u paketu s Domom naroda u FBiH i izborom članova Predsjedništva BiH, kako bi se relaksirali odnosi i vratilo povjerenje, primarno između bošnjačkog i hrvatskog naroda.

– To je zadatak i HDZ-a i SDA i danas imamo jednu dosta zavidnu dinamiku. Vidjet ćemo kako će to završiti. Ja sam iskreno optimističan ako nastavimo tempom kojim razgovaramo protekla dva mjeseca, onda nema razloga da u trećem mjesecu javnosti ne objelodanimo da smo taj dio usuglasili i da to možemo pustiti u parlamentarnu proceduru – poručuje Čović.

On kaže kako su zahtjevi hrvatske strane potpuno kompatibilni sa stavovima Evopske unije te da je cilj u prijedloge Izbornog zakona primarno ugraditi odluke Ustavnog suda, ali i odluke suda u Strasbourgu te da nema niti jednog razloga da to ne bude urađeno i kada je u pitanju Predsjedništvo, Dom naroda pa i Grad Mostar.

– Ideje o kojima mi govorimo, ideje federalizma, koje upravo baštini EU kao standard unutar svojih članica je nešto što nas potpuno povezuje s idejama EU. A to je najviši nivo ljudskih prava i sloboda, dakle građanskih prava u BiH, ali ne podcijenimo i činjenicu da je BiH, Federacija BiH, što nam je izrekom kazala i jedna od odluka Ustavnog suda, federacija konstitutivnih naroda, a ne nekih drugih oblika. Drugim riječima, tri konstitutivna naroda i oni koji se ne izjašnjavaju tako su realnost BiH i svi koji misle eliminirati ulogu ustavne jednakopravnosti konstitutivnih naroda pa i mogućnosti da biraju svoje legitimne predstavnike tamo gdje to Ustav BiH predviđa, jednostavno su na krivom putu i to neće donijeti stabilnost. Mi ćemo svoje prijedloge upravo uskladiti sa svim deklaracijama i rezolucijama koje smo dobivali u našoj komunikaciji s predstavnicima evropskih institucija – ističe Čović.

Kada je u pitanju uspostava nove vlasti u Federaciji BiH on kaže kako se trenutno radi na reorganizaciji Federalne vlade.

– Vjerovatno će doći do grupiranja dva ili tri ministarstva sadašnja u jedno ili dva, odnosno vjerovatno će se definirati neka nova ministarstva kako bi bila u skladu s našim agendama. Pričamo o demografiji, odlasku mladih ljudi pa logično bi bilo da imamo jedno ministarstvo na nivpu entiteta koje će u svojoj osnovi djelovanja imati to. Ja vjerujem da ćemo do trećeg mjeseca to usuglasiti, da Vlada može uputiti prijedloge izmjena zakona koji to uređuju u Parlament na usvajanje. A onda bi, nadam se za to vrijeme da ćemo završiti Izborni zakon, išli na imenovanje nove vlade u skladu s novim ustrojem – kaže Čović i dodaje kako bi bilo nepraktično imenovati ljude sa starom strukturom ministarstava, a onda za mjesec ili dva ih mijenjati.

Ovu reorganizaciju je HDZ, kaže, dogovarao sa SDA i SBB-om još prije neke tri-četiri godine, ali nisu imali kapacitete to provesti.

– Čini mi se da danas to možemo, tako da se ja nadam da ćemo na kraju prvog kvartala imati tu promjenu napravljenu u strukturi Vlade FBiH, usuglašen Izborni zakon i imenovanu Vladu Federacije. Važno je naglasiti da Vlada FBiH funkcionira u punom kapacitetu, struktura stranaka će biti slična sadašnjoj, a oba doma Parlamenta FBIH funkcioniraju također u punom kapacitetu, što najbolje potvrđuje činjenica da smo proračun za ovu fiskalnu godinu usvojili na vrijeme. Ali, ne treba čuvati stari saziv i treba što prije završiti ovaj posao, a moja je procjena da bismo do kraja trećeg mjeseca to sve realno mogli imati – naglašava Čović.

Po njegovim riječima, nova državna vlast mora nadoknaditi izgubljenih godinu dana, a procjenjuje da će do kraja veljače Parlamentarna skupština BiH apsolvirati sve što je iz Vijeća ministara dolazilo u zadnjih godinu ili dvije.

– Jednu novu dinamiku je potrebno uspostaviti i na nivou Vijeća ministara, kako bi ta agenda imala svoje osnovne konture na euroatlantskom putu. Na NATO putu postoje određena ograničenja, ali ono što smo definirali dokumentima koje smo potpisivali treba do kraja ispoštovati. Kada je u pitanju unutarnja stabilnost, moramo zaživjeti pravnu državu kao takvu. Socijalna politika također mora imati jednu svoju dimenziju, ali da bi mi mogli voditi računa o socijalnoj jednakosti i imati posebnu socijalnu politiku, moramo imati vrlo jasno definiranu ekonomsku politiku u BiH, uključujući investicije. Sve je to međusobno povezano – kaže Čović još jednom dodajući kako je za hrvatski narod u BiH reforma izbornog zakonodavstva prioritet.

Što se tiče imenovanja čelnih ljudi u SIPA-i, OSA-i i drugim državnim agencijama u kojima je rukovoditeljima istekao mandat, Čović ističe da novi saziv Vijeća ministara ima zadatak odmah s liderima političkih stranaka usuglasiti stavove i njegova su očekivanja da će u narednih mjesec dana biti završena sva imenovanja za koja su već raspisane procedure i biti pokrenute procedure u skladu s istekom mandata u drugim institucijama.

– Mislim da u naredna tri ili četiri mjeseca ćemo imati dvadesetak institucija u kojima će se morati imenovati novi predstavnici, uključujući članove CIK-a. U narednih tridesetak dana treba sve usuglasiti, ne isključujući mogućnost nacionalne rotacije na određenim pozicijama – kaže Čović u razgovoru za “Fenu”.

Po njegovim riječima, nacionalna rotacija bi bila poželjna, ali da će izvjesno tamo gdje ne postoji mogućnost dogovora biti zadržan sadašnji nacionalni raspored na rukovodećim pozicijama u državnim institucijama i agencijama.

