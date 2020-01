Branković: Normalno je da se stranci ne može reći “ne”

On je kazao da je procjena stranke bila da je na to mjesto treba doći iskusan kadar i on je to prihvatio.

”Deset godina je bilo pauze izvan aktivne politike, došlo je vrijeme da opet obavljam neku dužnost u oblasti javnih institucija. To je dužnost zamjenika ministra. To je prostor u kojem radi cijeli život u različitim formatima. Nisam se imao šta dogovarati sa SDA, ja sam član SDA. Institucije stranke su procjenile da na to mjesto treba doći iskusan kadar, prihvatio sam i evo tu sam”, rekao je Branković.

Na pitanje da li je mogao odbiti ponudu, rekao je da se stranci ”ne može reći ne” nakon prilika koje je dobijao u prethodnom periodu.

”Mogao sam i reći ”ne”, ali u principu ako je stranka u prethodnom periodu mi dala priliku da obavljam poslove koje sam obavljao, normalno da se stranci ne može kazati ne, iz poštovanja i obavezama prema ovom društvu”, ispričao je Branković, piše “Depo“.

Također je kazao da nije u sukobu interesa te da će dužnost u Ministarstvu preuzeti nakon što proda svoju firmu.

Branković je pojasnio šta slijedi uoči preuzimanja dužnosti.

”Ja nisam u sukobu interesa i neću biti. Ja sam imenovan, ali nisam preuzeo dužnost. Sada sam u fazi prodaje svoje privatne firme, kad to obavim, preuzet ću dužnosti i neću imati nijednog elementa da dođem u sukob interesa. Pozicija zamjenika je pozicija imenovanog lica bez ovlaštenja. Ne mogu potpisati ugovore. Ono što će biti uslovi da ne dođem u takvu situaciju, to će biti ispunjeno”, ispričao je Nedžad Branković naglasivši da članovi porodice neće biti novi vlasnici firme.

