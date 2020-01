Dodik: 9. januar ostaje praznik Republike, to može da ih iritira do bijesa

“On ostaje praznik naše Republike, naše države Republike Srpske i to može da ih iritira do bijesa”, izjavio je Dodik Srni nakon što je potpredsjednik Srpske Ramiz Salkić ponovo negativno komentarisao 9. januar i njegovo obilježavanje, piše “Srna”.

Dodik je rekao da Salkić ne mora da proslavlja Dan Republike, jer ga niko na to ne tjera, ali smatra da je nemoralno i neljudski da se jednom narodu oduzima pravo na praznik.

“Ako bude imao snage neka pogleda malo na televiziji, samo da vidi kako je to masovno i dostojanstveno. To mu preporučujem”, dodao je Dodik.

Dodik je istakao da oni ne treba da morališu Srbima, te podsjetio na navode dokumenata britanskog Ministarstva odbrane o tome, kako je rekao, kolika je prevara Srebrenica, da je satanizacija Srba bila sistematska.

“Mi se ne slažemo s tim da je 1. mart bilo kakav praznik u BiH, ali ne možemo da zabranimo muslimanima da misle to što hoće. Ali, to nije praznik BiH”, rekao je Dodik.

On smatra da ne treba da posvećuje “bilo kakvu pažnju nekom Salkiću ili bilo kome drugom ko je iritiran”, te mu je poručio da 9. januara može da radi šta hoćem, ali da ne može srpskom narodu da zabrani da ga proslavlja. “Mi ćemo da obilježavamo Dan Republike, to je naše pravo i nećemo od toga odustati”, naglasio je Dodik. Dodik je podsjetio da je bio na Skupštini kada je formirana Republika Srpska i da tog 9. januara 1992. godine niko nije nikakve posljedice, nijedan musliman nije osjetio ništa, te da on nije zločinac, već čovjek mira. “Šta oni hoće!? Hoće da mi prihvatimo njihovu Bosnu kakvu oni misle da treba da bude. Naravno da nećemo. Prije će se desiti da će on prihvatiti Republiku Srpsku kakvu mi hoćemo nego što ćemo mi prihvatiti Bosnu kakvu on hoće”, rekao je Dodik. On smatra i da treba izbjeći polemike za vrijeme slavlja, te napomenuo da će Srbi sada da proslavljaju Božić i Dan Republike. “On ako misli da su njihovi sudovi dovoljni da to procesuiraju, evo nek` prvo procesuiraju mene”, zaključio je Dodik.

