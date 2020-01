Čović ponovo uz Kolindu, ali cijeni i Milanovića

– Danas je nešto jednostavnije nego prije dvije sedmice. Koliko vidim, i izlaznost će danas biti veća u BiH, a nadam se i u Hrvatskoj, rekao je Čović nakon što je u kutiju ubacio svoj glasački listić.

Na pitanje da li je HDZ BiH organizovao autobuse za glasače iz udaljenijih mjesta, rekao je da je riječ o ozbiljnoj i dobro organizovanoj stranci, koja je i ovog puta učinila sve kako bi svaki Hrvat koji ima pravo glasa, to pravo mogao i ostvariti. Novinare je interesovalo i kako bi izgledala eventualna saradnja sa Zoranom Milanovićem, koji je u jednoj od posljednjih debata kazao kako je u Mostar išao i kada je gorjelo.

– Siguran sam da će predsjednica imati kontinuitet, a što se tiče gospodina Milanovića, on je dao poseban obol predsjedanju tadašnjom Vladom Hrvatske, pa i u teškom vremenu za nas. To je za nas bilo značajno i to bismo znali cijeniti, rekao je Čović.

