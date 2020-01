Mladen Ivanić o Programu reformi: “Neprimijećeno prošla jedna od suštinskih stvari”

Ivanić je komentarisao i druge aktuelne teme u državi, piše “N1“.

Mlađen Božović danas nije dobio preporuku Komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da bude imenovan za ministra za ljudska prava i izbjeglice, no odluka nije obavezujuća za PD Parlamenta BiH. Ivanić u tome ne vidi ništa spektakularno:

“Ne mislim da je to nešto posebno spektakularno jer se odnosi na relaciju SDA, s jedne strane i HDZ i SNSD. Gospodin Božović će proći bez obzira šta Komisija uradila. Suviše su jedni s drugima isprepleteni da bi ova stvar mogla ugroziti imenovanje. Očito će SDA malo zatezati, ali pretpostavljam na kraju popustiti. Za popuštanje će, od Milorada Dodika, na kraju dobiti neki ustupak. Ne bi oni ovo radili da nemaju neku zamisao, a pokazalo se da kad gospodina Dodika malo stisnete, on popusti uvijek.”

Mladen Ivanić ocijenio je kvalitet novog saziva Savjeta ministara:

“Cijela ta ekipa, reprezentacija iz Republike Srpske, po mom dubokom poimanu, u odnosu na sve prethodne Savjete je reprezentacija druge lige. Vrlo slabog kvaliteta, vrlo slabog znanja iz oblasti koje pokrivaju, ali je to izbor SNSD-a. Ne mislim da se gospodin Božović nešto izdvaja u odnosu na ostale. U cijelom Savjetu imate malo onih sa dignitetom. U pitanju je neka vrsta poslušnika koji će slušati svoje šefove. Pitanje kvaliteta nažalost u ovom trenutku uopšte nije važno.”

Govoreći o dokumentu Program reformi BiH koji je poslan u Brisel nakon formiranja Savjeta, istaknuo je da je javnost propustila jednu od suštinskih stvari.

“U suštini to je Program reformi koji je dostavljen NATO-u nakon što je NATO objavio da je aktivirao MAP. Da bi se nešto uradilo nakon proglašenja MAP-a trebao je program aktivnosti, taj program se ne zove sad ANP, nego Program reformi BiH. MAP je definitivno aktiviran. Međutim, tu se desila još jedna stvar koja je u javnosti malo primijećena: Postoji čitav niz obaveza koje je Predsjedništvo nametnulo i institucijama Federacije i Republike Srpske. To je prvi put da je Predsjedništvo svojom odlukom nametnulo obaveze institucijama Republike Srpske. To je vjerovatno najveći udar na institucije Republike Srpske od Dejtona do danas. Prošlo je vrlo neprimijećeno, a mislim da je jedno od suštinskih stvari kada je u pitanju slanje ovog Programa“, objasnio je Ivanić.

Ivanić je kazao da je budućnost DNS-a nakon što je Nenad Nešić preuzeo stranku loša jer “prosječan birač DNS-a je ipak više naginjao nekoj vrsti politike koju je vodio gospodin Pavić. Sumnjam da će se glasači DNS-a opredijeliti da budu puki prilijepak SNSD-u“.

Govorio je i o brojnim drugim aktuelnostima u zemlji.

