Zoran Tegeltija: “Ako EU pokuša napraviti čekaonicu za migrante, BiH to ne može izdržati”

I poslanicima sam rekao da će nas građani 2022. mjeriti po tome šta smo uradili, a ne šta smo govorili.

To u intervjuu za “Srpskainfo” kaže predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija, govoreći na osnovu kojih kriterijuma će ocjenjivati uspjeh Savjeta ministara na kraju mandata.

Govoreći o migrantskoj krizi, Tegeltija kaže da BiH prvo treba da kontriloše ulazak na svoju teritoriju.

– To je definitivno ključno pitanje. Šta je sve potrebno, definisat ćemo zajedno sa svim agencijama koje se bave bezbjednošću u BiH. Nesporno je da je neophodno podići kapacitete granične policije u smislu operativnog broja ljudi koji to rade, a sa druge strane prerasporediti ljude unutar policijskih agencija. Razumijem da se taj proces ne može zaustaviti, zatvoriti, ali za one koji ulaze u BiH možemo da znamo sa kim imamo posla, da znamo bar neku njihovu historiju. Da bi se to desilo, prvo mora da postoji dobra saradnja sa susjedima. Ukoliko imate situaciju da je ministar bezbjednosti stalno u sukobu sa bezbjednosnim agencijama iz našeg okruženja, onda ne možete računati na bilo kakvu saradnju, kaže Tegeltija i dodaje:

– Drugo, ovaj broj migranata neprihvatljiv je za BiH. Zemlje od 10 miliona stanovnika u EU kažu da im je problem da prihvate 500 izbjeglica, a nama kažu da imamo 5.000, dok ambasade koje prate taj proces tvrde da imamo više od 8.500 ljudi. Po meni, ključan je odnos EU prema ovom pitanju. Ako EU pokuša da napravi čekaonicu za migrante, BiH to ne može izdržati.

On je govorio i o zamjerkama EU što migranti nisu smješteni na teritoriji Repuiblike Srpske, te odgovorio na pitanje – hoće li se tu nešto promijeniti?

– Gdje će biti migranti i da li će ih biti na teritoriji Republike Srpske odlučit će njene institucije. Kada su se pojavili migranti i kada su nam migrante predstavljali kao da idu na neki marš, kao da idu na izlet, samo šetaju kroz BiH, tada niko nije govorio Republici Srpskoj da treba da smiješta migrante. I tada je iz Republike Srpske upozoravano na broj migranata i na to ko se sve nalazi u tim grupama. Mislim da Srpska ima za sada jasan stav, rekao je Tegeltija.

