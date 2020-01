Denis Zvizdić: “Građanima želim mir, stabilnost i prosperitet”

– Želim da svi nastavimo živjeti u mirnom okruženju unutar jednog stabilnog mira, dugoročne, političke, ekonomske i društvene sigurnosti – da nastavimo aktivno raditi na jačanju ekonomskog prosperiteta Bosne i Hercegovine i otvaranju novih radnih mjesta– kazao je Zvizdić za “Fenu” u Novoj godini.

Također, poželio je da dođe do kreiranja boljeg ambijenta za mlade ljude da bi ostali u državi i pomogli u daljnjoj izgradnji evropske Bosne i Hercegovine.

– U konačnici želim da nastavimo jačati državu u svim njenim prerogativima – da jačamo njenu unutrašnju konsolidaciju, unaprijedimo njene evropske i NATO integracije, te je nastavimo i dalje etablirati unutar regionalnih i međunarodnih okvira – kazao je Zvizdić.

Po njegovom mišljenju 2020. godina za Bosnu i Hercegovinu je veoma značajna jer može biti obilježena kredibilnim napretkom u realizaciji baznih ciljeva iz Mišljenja Evropske komisije.

– To bi na kraju trebalo dovesti do dobijanja kandidatskog statusa, čime bi završili jednu dugu dionicu na putu evropskih integracija. Sa tim bi se otvorilo novo poglavlje u odnosima BiH i Evropske unije. To je ono što svi želimo i cilj koji će sasvim sigurno biti postignut – uvjeren je Zvizdić.

