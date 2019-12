Zoran Milanović o debati: “Očekujem raspravu s Kolindom o SOA-i”

“Očekujem pitanja koja će se minimalno baviti ideologijom i Titom i tom ekipom i Pavelićem i na tome ću insistirati, jer to su pravila debate koja se dogovaraju. Ja se odazivam televiziji, međutim“, dodao je, “želim znati okvire, ne pojedinačna pitanja – to naravno nije Hrvatska radio televizija, volim HRT, nego je to profesionalnija televizija i očekujem dogovor,” izjavio je Milanović novinarima na splitskoj Rivi prilikom druženja s građanima, prenosi “Hina”.

Kazao je kako očekuje razvojne i državničke teme, predsjedničke ovlasti, a ne da ga “neko pita da u minutu odgovori kakva je hrvatska politika prema BiH. To pitanje smo dobili na HRT-u“, kazao je Milanović.

“Čujem da je gospođa Kitarović pristala na debatu na RTL-u u ponedjeljka – vidjet ćemo kako to izgleda,” dodao je.

Na novinarska pitanja potvrdio je da u toj tv debati s Grabar-Kitarović očekuje raspravu i o SOA-i.

“Naravno, i o SOA-i, korupciji u SOA-i. Nakon pet godina sada saznajemo da se ona bori protiv korupcije u SOA-i i da želi podmlađivanje te službe. Mislim, to je služba koja treba raditi na iskustvo, možda ima i mladih među njima, ali uopće ideja da bi SOA-u napučio janjičarima, dakle vlastitom vojskom. … Dakle mladež HDZ-a valjda treba ući u SOA-u ?“, izjavio je Milanović.

Upitan upit očekuje li u drugom krugu potporu glasača Miroslav Škore, kazao je kako su to ljudi s imenom i prezimenom, svojim porodičnim, privatnim, emotivnim, poslovnim životima. “Dakle nama nito nije vlasništvo Za mene je glasovalo 30 posto ljudi koji su izašli na izbore – to nije nikakvo moje privatno vlasništvo, sutra im se mogu zamjeriti,” dodao je.

Na upit zašto misli da će biti bolji predsjednik države nego što je ranije bio premijer, Milanović je odgovorio da su to dva “bitno različita posla.”

Ustvrdio je da je kao premijer zemlju izvukao iz teške krize , i da je HDZ zadužio Hrvatsku duplo više nego oni. “Čak i ovoj Plenkovićevoj Vladi javni dug je narastalo za skoro 20 milijardi kuna“, rekao je Milanović, dodavši da se “paradoksalno u vrijeme Oreškovića u pola godine smanjio za tri milijarde“.

Milanović je također ustvrdio da je njegova vlada bila “melem za Hrvatsku, relativno poštena, bez afera, tamničenja i optužnica“. Kaže da je s njegovom Vladom Hrvatska ušla u “ekonomsku ekspanziju.”

“Tada dolazi Kitarović, onda ‘onaj’ koji ne zna hrvatski ni čitati ni pisati ni govoriti; to je sve njihovo maslo, i onda dolazi Plenković i stvari se minimalno miču s mjesta – ništa. Živimo u vremenu gospodarskog rasta koji je minimalan”, rekao je Milanović, ustvrdivši da smo “zadnji u Europi po korištenju europskih fondova u smislu naplate. Tko je za to kriv – kralj Petar Udba, Penava, tko je kriv?” retorički je upitao Milanović.

Komentirajući situaciju u susjednim državama, regiji, Milanović je kazao da se predsjednica Grabar-Kitarović, koja se bori za novi mandat, sprda s riječju “region” koju je koristio Budimir Lončar.

“Govori kako je to srpska riječ – pa se treba toga prepasti. Regija bivše Jugoslavije iz koje je Hrvatska hvala Bogu izašla uz ogromnu cijenu, i dalje je ekonomski najvažnija za Hrvatsku“, ustvrdio je Milanović.

Po Milanovićevom tumačenju, pod HDZ-om se nismo uspjeli integrirati u svjetsko i evropsko tržište osim u turizmu gdje smo svjetska velesila.

Sve ovo ostalo je nažalost ostalo u okvirima bivše Jugoslavije i ovog dijela Evrope. Jedno je pričati o grbovima, balunu, petokraki, a drugo je govoriti o temama koje se tiču hiljada radnih mjesta u Hrvatskoj, rekao je.

Komentirao je i vanjskopolitičku geostratešku inicijativu “tri mora” koju zagovara aktualna predsjednica, njegova njegova protukandidatkinja Grabar-Kitarović.

Milanović kaže da se ona sprda s inicijativom ‘region’, ali se uključuje u inicijative ‘tri mora’ i, kako smatra, “slične smiješne koncepte koji Hrvatsku uvlače u potencijalne problem“, prenosi “Hina”.

“Mi živimo od mira, stabilnosti, toplog mora od prodaje ovih resursa možda i previše a predsjednica se u to ne razumije“, rekao je Milanović u Splitu dodavši: “Geopolitika je vrlo važna jer trebaš znati gdje ti je društvo i birati dobro društvo, a HDZ i predsjednica biraju loše društvo“.

Loading..

loading...

Facebook komentari