Odgođena hitna sjednica Skupštine KS, nova većina najavila usvajanje budžeta u januaru

Sjednica je odgođena nakon pauze koju su dali kako bi premijeru Edinu Forti (Naša stranka) i drugim ministrima dali mogućnost da se pojave na sjednici. Budući da se to nije desilo, sjednice je odgođena, te će biti nastavljena najvjerovatnije 8. januara.

Naime, zastupnici SDA Aljoša Čampara, Mahir Dević kao i novi predsjedavajući Skupštine Mirza Čelik su ustanovili i da nema pečata koji je potreban za pečačenje akata, a krivicu za ovu činjenicu su pripisali Elmedinu Konakoviću, koji je danas smijenjen s funkcije predsjedavajućeg Skupštine KS.

“Smatram da ukoliko nemamo ovlaštenih predlagača nismo u mogućnosti da raspravljamo o ovim aktima. To je sada stvar ministara i Vlade zašto se nisu došli na veoma važne tačke za život građana. Nemamo usvojen budžet, rebalans, nemamo odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja. Možda da se to nastavi na sjednici 8. januara, da usvojimo te akte, iako sam smatrao da da smo sve to do nove godine trebali uraditi“, rekao je prethodno Čampara.

Dević je zbog ove činjenice čak pozvao Fortu da ponudi ostavku na funkciji premijera KS, prenosi “Klix“.

Loading..

loading...

Facebook komentari