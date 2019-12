Sifet Podžić: Možemo zaboraviti na NATO integracije ako izgubimo ljudski resurs

Sifet Podžić je imenovan na funkciju ministra odbrane Bosne i Hercegovine i očekuje da će 30. januara biti okončana primopredaja, kada će zvanično zasjesti u ministarsku fotelju. Proteklih godina je obnašao dužnost predsjednika Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamenta BiH, zbog čega, kako kaže, ima dosta dobar pregled situacije i stanja u sektoru odbrane, na osnovu kojeg je definirao svoje prioritete i planove za daljnje upravljanje Ministarstvom odbrane i Oružanih snaga BiH, piše “Klix“.

“Prioriteti će biti da se krene sa realizacijom Pregleda odbrane iz 2016. godine i da se poveća budžet za Oružane snage i Ministarstvo odbrane BiH. To su dva glavna prioriteta i sada su stvoreni uslovi da se krene u njihovu realizaciju. Pored toga je neophodna unutrašnja organizacija u Ministarstvu odbrane, pa i u samim Oružanim snagama. Zajedno sa svojim zamjenicima pokušat ću da iznađemo racionalna rješenja kako bismo uštedjeli novac na unutrašnjem planu da bismo mogli finansirati modernizaciju Oružanih snaga BiH”, kazao je ministar Podžić.

Mislite li da ćete uspjeti u namjeri da realizujete aktivnosti predviđene Pregledom odbrane i da povećate izdatke za Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH?

Bit će velika borba da se izdaci za Oružane snage i Ministarstvo odbrane povećaju, jer realizacija aktivnosti iz dokumenta Pregled odbrane, kao i sve druge aktivnosti kojima teži Bosna i Hercegovina, neće se moći realizovati sa ovakvim budžetom u Ministarstvu odbrane. Ozbiljna borba će biti i u Predsjedništvu, i u Vijeću ministara, i u Parlamentu da se izdaci za Oružane snage BiH i Ministarstvo odbrane BiH povećaju.

Šta je sa plaćama u Oružanim snagama BiH? Neke informacije govore da je to razlog masovnog odlaska mladih iz odbrambenog sektora…

Povećanje izdataka se, uz ostalo, odnosi i na povećanje koeficijenata vojnicima Oružanih snaga BiH i nekim strukturama Ministarstva odbrane BiH. Zajednička komisija za odbranu i sigurnost, na čijem sam čelu bio, uspjela je to uputiti u parlamentarnu proceduru, ali nažalost nismo dobili podršku Parlamenta. U Predstavničkom domu je prošlo povećanje koeficijenata, ali nije u tadašnjem Domu naroda. Tražit ću da se to što prije riješi.

Gubimo jedini resurs koji BiH može ponuditi u njenim budućim integracijama, i njenim odbrambenim ciljevima kojima teži. Neke zemlje kada ulaze u NATO nude novac, naftu, različite druge resurse… BiH ima odličan ljudski resurs, odlične vojnike, momke… Kada smo davne 2003. godine sastavljali šta ćemo ponuditi NATO-u, napominjali smo ljudski resurs kao adut. Ako to izgubimo onda nećemo imati šta da ponudimo NATO-u i nećemo moći ići ka tim integracijama.

Hoćete li naići na podršku u Parlamentu?

Klima je zrelija nego ranije, ali bit će opstrukcija u to sam siguran. Borit ćemo se.

Kako previđate daljnji tok NATO integracija i hoće li biti opstrukcija, što unutar Ministarstva odbrane, što u sklopu Predsjedništva?

Nema potrebe da u Ministarstvu odbrane bude opstrukcija, zato što imamo precizne zakone i odluke Predsjedništva, Vijeća ministara, Parlamenta… Nastojat ću da ih ne bude. Međutim, u Parlamentarnoj skupštini će biti opstrukcija i morat ćemo se s tim boriti. To je poprilično veliki izazov. Ali dokument Program reformi je sve isprecizirao, prema tome onaj koji bude stvarao opstrukcije kršit će zakon.

Je li Program reformi BiH isto što i Godišnji nacionalni plan (ANP), i znači li njegovo slanje u Brisel aktiviciju Akcionog plana za članstvo (MAP)? Ranije se govorilo da on neće biti aktiviran dok se ne ispune uslovi iz Talina, što uz ostalo podrazumijeva i knjiženje perspektivne vojne imovine…

BiH je dobila MAP još 2010. godine u Talinu, ali je on još tada zamrznut zato što nisu uknjižene vojne lokacije. Druge zemlje nisu imale takve uslove da se knjiži perspektivna vojna imovina. MAP za BiH je 5. decembra 2018. godine aktiviran. Ako neko još uvijek u to sumnja, može to provjeriti na stranici NATO-a. Članice koje su u MAP-u su Makedonija, još mjesec ili dva dok ne postane punopravna članica, i Bosna i Hercegovina. MAP za BiH je aktivan!

A Program reformi BiH, koji je predat u sjedište NATO-a u Briselu, je ANP. U NATO terminologiji je nacionalni zapravo državni. Na našim prostorima se pod nacionalno podrazumijeva etnička pripadnost. Zato se to nastojalo zaobići, ali imamo istoznačnicu – Nacionalni program i Program reformi. Svi elementi planirani ANP-om su u Programu reformi.

Ranije ste potvrdili da je Program reformi stigao u Brisel. Kad se može očekivati zvanična povratna informacija?

Ima zvanična povratna informacija da je dokument primljen. Vjerovatno će predstavnici NATO-a nakon praznika sjesti, to pročitati i reći da se krene u realizaciju tih i tih mjera. To je završena stvar.

Je li preuzimanje funkcije ministra odbrane u ovom periodu vruć krompir budući da će očekuje obilježavanje 9. januara u RS-u? Hoćete li dati svoj potpis da 3. pješadijski puk prisustvuje obilježavanju neustavnog Dana RS?

Nema zahtjeva da Treći pješadijski puk prisustvuje na obilježavanju 9. januara u Republici Srpskoj. Član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda je prošle godine odlučio da za to angažuje MUP RS-a. Mi do sada nismo imali nikakvih zahtjeva, ako ih i budemo imali neću dati svoj potpis. Znamo kakve su odluke Ustavnog suda i ja ću ih poštovati.

