Draško Stanivuković objasnio prave razloge zašto je Milorad Dodik pristao na članstvo BiH u NATO-u

“Tražeći smjenu ministra Lukača mi tražimo smjenu sistema, smjenu vladavine velikog vođe i to će biti jedan maraton. Pod velikom vođom mislim na Milorada Dodika. Nakon udarca prvo sam otišao do restorana i tu mi je Dodik psovao sve po spisku. Nisam se nadao da će Lukač da me udari, stajao sam ispred njega sa spuštenim rukama. Udario me je u dio usta, onda sam otišao do hitne po nalaze jer mi to treba za tužbu. RS izdvaja miliona protiv nasilja, Skupština RS je usvojila strategiju protiv nasilja i provodi je MUP, pa zamislite tog bolesnog kruga“, kazao je Stanivuković.

Dodao je da nije lopov i da nemam nedjela iza sebe, te da je u proteklom periodu govorio o namještenim tenderima, nestalim bankama u RS.

“Zato ja smetam. Iza toga stoji porodica Dodik. Nisam ljubomoran, ali ne može neko da se mogu bogatiti samo ljudi koji su bliski vlasti. Nije Dodik dao 100.000 za islamski centar u Doboju, to je RS dala. Ovo sve što mi radimo je reakcija, ja danas živim u diktatoskom sistemu. Ja sam rob i borim se za slobodu, mi služimo diktatorskom sistemu“, poručio je Stanivuković.

Prema njegovim riječima u Programu reformi se ne spominje RS, ali se spominje FBiH i Distrikt Brčko.

“Dodik je izdajnik i podvalio nam je pogrešan dokument. Njegovo pristajanje na NATO put je njegovo spašavanje od sankcija SAD. On je uradio ovo krijući jer je dobio poruku da ukoliko nastavi kako je krenuo da će dobiti sankcije i izgubiti vlast“, istakao je Stanivuković.

Odgovarajući na pitanje zašto je on protiv članstva u NATO-u, Stanivuković je je istakao da fokus treba staviti na izdaju RS.

“Oni su vlast dobili na priči da idu protiv NATO-a. Zašto u tom dokumentu nema RS, ali ima FBiH i Distrikt Brčko? U tom dokumentu je već ukinuta RS, ja ne negiram postojanje ove zemlje isto kao što ne negiram da postoji DB, FBiH i RS. Moj stav je da se pitanje ANP-a, NATO-a radi koncenzusom, nije dobro da bilo gdje na Balkanu postoji vojna granica, nije dobro da jedna zemlja uđe, a druga ostane. Zakoni se moraju poštivati, tako i Zakon o odbrani BiH i tamo piše da se sarađuje sa NATO savezom. Ja pričam svoju priču bez obzira gdje sam, mene podržavaju građani. NATO znači da će naši ljudi ratovati na drugim ratištima, Afganistanu, Iraku… Mi treba da pravimo da nam bude bolje, a onda smo svugdje dobro došli pa tako i u EU i NATO. BiH je samostalna i treba tako da se ponaša i da kreira svoju politiku, a ne da nama daju neka poglavlja da mi ispunjavamo, pa nismo mi nečiji đak“, naglasio je Stanivuković.

Dodao je da da su oni spremni na sve, što su i pokazali.

“Dodik je igrač, on bi igrao i sambu, lambadu, pa i kolo kako bi ostao na vlasti. Došao je na NATO tenkovima, pa onda to postalo nepopularno pa je postao ‘srbenda’, ali lišće se vraća. On sad ide u krug i vraća se NATO-u kako bi se zadržao na vlasti“, kategoričan je Stanivuković.

Govoreći o sutražnjim protetsima opozicije u banjoj Luci, ali i o najavljenom kontraprotestu veterana, Stanivuković je istako da mu nije jasno koji noramalan čovjek može stati uz ministra koji udara poslanike.

“Očekujem ogromnu podršku ljudi iz cijele RS sutra na protestima u Banjoj Luci, očekujem puno ljudi. Sve što mi radimno u Skupštini je odbrana posljednjeg bastiona slobode. Oni su doveli nasilje, kriminali nepotizam. Oni su to sve doveli u društvo. Bio sam u Pazariću gdje su vezali djecu, došao sam u Sarajevo na proteste, radim na tri fronta, ali sve manje je iskrenih boraca koji predvode narod. To govori da je diktatura na vrhuncu. Kakav je to pravac politike da Dodik svom obezbjeđenju kaže ‘deder ga’, pa kakav je to književni jezik. Mi se borimo protiv nepismenih ljudi“, poručio je Stanivuković u emisiji Pressing na “N1” televiziji.

Upitan o državi BiH, Stanivuković je odgovorio da su to bezvezna pitanja.

“Nemam državljanstvo Srbije, ja sam za jačanje entiteta. Dodik laže da nema granice na Drini, ali ona postoji. Ja sam za da ova zemlja postoji jer pripada mom narodu, kao i Bošnjacima i Hrvatima. Mislim da je Haški tribunal politički sud i da je bilo puno loših odluka“, odgovorio je Stanivuković.

Upitan o mišljenju o genocidu u Srebrenici, poslanik PDP-a Stanivuković je kratko poručio da je “to bio veliki zločin“.

Na konstantaciju da postoji pravosnažna presuda za genocid u Srebrenici, kazao je da je i on “po sudovima kriminalac, ali da to nije“.

“Mislim da je bilo zločina sa svih strana i zločin je zločin. Meni nije problem da odem u Srebrenicu i da se izvinem za to, kao i da se neko izvine za svoje zločine. Kad mi se ukaže prilika otići ću u Srebrenicu. Bilo koji narod ako se odrekne Bosne i Hercegovine odrekao je se svoje historije. U centru Sarajeva je crkva iz srednjeg vijeka i zašto bi se ja odrekao toga“, istakao je Stanivuković, prenosi “N1“.

