Draško Stanivuković: “Spreman sam da odem u Srebrenicu”

Na pitanje da li putuje bosanskohercegovačkim pasošem, odgovorio je da nikakav drugi pasoš ni nema:

“Je li postoji ova zemlja? Imaju li granice? Ja živim ovdje, ja nemam državljanstvo Srbije, imam Bosne i Hercegovine, kojim ću drugim putovat, nemam srbijanski pasoš. Razlika (između Milorada Dodika i njega) je što on laže da nema Bosne i Hercegovine, a ima. On laže da granice na Drini nema, a ona postoji. Ja pričam ono što je na terenu, on priča fikciju“, rekao je Stanivuković dodavši:

“Ja sam za to da ova zemlja postoji jer pripada i mom narodu. Bosna i Hercegovina pripada i mom narodu. Je li pripada Hrvatima? Pripada. Pripada li Bošnjacima? Pripada. Je l pripada ostalima? Pripada. Potpuno je normalno da BiH postoji. Bilo koji narod ako se odrekne BiH, odrekao se svoje historije.”

Govoreći o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini kazao je:

“Mislim da je bilo puno loših odluka, ako pričamo o Haškom tribunalu, mislim da je to politički sud. Nisam saglasan sa svim odlukama Haškog tribunala.”

Za genocid u Srebrenici, presuđen pred međunarodnim sudovima, kazao je:

“Bio je veliki zločin i tragedija i žao mi je što se to desilo. Istina je da sam, po sudovima, i ja kriminalac, pa nisam. Ima mnogo političkih procesa i sudova, treba tu biti oprezan. Danas ste doveli u studio kriminalca, ali ja nisam, tako je i sa zločincima mnogim, treba tu malo otvoriti razum. Mnogi sudovi, kako u svijetu, tako u BiH su u mnogim segmentima politički. Istoriju pišu pobjednici.”

“Bilo je stradanja sa svih strana, nemoguće da narod kom ja pripadam ima hiljade godina presuđenih, a drugi… Mislim da je bilo zločina sa svih strana, spreman sam za svaku žrtvu i moja porodica je podnijela žrtvu. Žrtva je žrtva. Nemam problem da odem u Srebrenicu da se izvinim za to. Hoću da odem u Srebrenicu, nisam bio u mnogim gradovima ni u Republici Srpskoj, ni u Federaciji kao što nisam u Srebrenici, jednostavno nije se nametnulo, ali spreman sam da odem, zašto da ne“, dodao je on, prenosi “N1“.

Istaknuo je da je njegova politika ljudska, te da poštuje sve vjere, ljude i građane.

