Lukač: U tom trenutku sam se osjetio ugrožen

“Rukovodstvo Narodne skupštine nije sankcionisalo nikoga od narodnih poslanika za neprimjereno ponašanje. Nisu poštovali Poslovnik koji nalaže da poslanici koji ometaju govornike budu udaljeni iz Narodne skupštine. Da je to rukovodstvo Narodne skupštine uradilo, ništa se dalje ne bi desilo i mogao bi da bude nastavljen normalan rad parlamenta”, rekao je Lukač novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, sjednica Narodne skupštine nije počela kako treba ”jer ponašanje opozicije nije bilo primjereno toj instituciji”.

“To nije prvi put da se opozicija ponaša na takav način. Sjećamo se pištaljki, zviždanja, čupanja mikrofona, vađenja kartica i sprečavanja da se narodni poslanici obraćaju kako bi bilo onemogućeno donošenje odluka koje su veoma značajne za Srpsku”, kaže Lukač.

Lukač navodi da se to dogodilo i juče prilikom izlaganja člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorada Dodika na posebnoj sjednici Narodne skupštine.

“Vidjeli smo apsolutno neprimjereno ponašanje, odnosno prije divljaštvo i neartikulisano urlikanje i deranje koje nije primjereno ni stadionima i navijačkim grupama, a kamoli poslanicima. Tom prilikom je uništavana i državna svojina jer su udarali po konzolama i mikrofonima”, istakao je Lukač.

On je podsjetio da Poslovnikom o radu Narodne skupštine nije dozvoljeno ometanje nekoga da govori i prilaženje govornici.

“Sve su to radili pojedini poslanici, a naročito /Draško/ Stanivuković, koji je unio u Narodnu skupštinu zastavice NATO i njima mahao ispred lica srpskog člana Predsjedništva, prišao mom stolu i na kraju ih bacio u lice predsjedniku Vlade Srpske. Da li narodni poslanik može da radi takve stvari i da predsjedniku Vlade, koji je štićena ličnost, baci u lice bilo šta, a kamoli zastavice NATO-a i da niko ne reaguje na to? Taj čovjek je bio pripadnik Vojske Republike Srpske, nosio pušku i borio se. Ne može jedan srpski narodni poslanik da unosi zastavice NATO-a u Narodnu skupštinu i da se tako ponaša”, poručio je Lukač.

Prema njegovim riječima, sve se ponovilo kada se obraćao u Narodnoj skupštini.

“Stanivuković je ustao sa svog mjesta, prešao preko čitave sale, došao pred govornicu i gurnuo mikrofon na mene. Nije dozvoljeno čak ni dobacivanje sa mjesta, a kamoli da neko hoda po sali i dođe pred govornika, skloni mikrofon, udari ga mikrofonom i spriječi da govori. To nikada nije učinio niko od članova Vlade ili ljudi iz vlasti. Stanivuković je to juče više puta učinio u sali, a na kraju je to uradio i meni”, rekao je Lukač.

Lukač kaže da ne može da dozvoli da ga bilo ko ugrožava na takav način.

“Stanivuković je prijeteći krenuo ka meni, ne znam sa kojom namjerom i mlateći rukama. Odgurnuo sam ga od sebe, to se vidi na snimku i tu nema nikakvih povreda, u namjeri da ga spriječim da me ugrozi. Šta treba da razmišljam kada čovjek pređe preko čitave sale i mlateći rukama priđe pred moju govornicu i unese mi se u facu? Treba da očekujem da me udari”, kaže Lukač, prenosi “N1“.

On je rekao da je vidio da rukovodstvo Narodne skupštine ne reaguje na takve stvari.

“Kao i svaki čovjek imam pravo da se branim kada osjetim da sam ugrožen. U tom trenutku sam se osjetio ugrožen. Ako je mislio nešto da mi kaže to je mogao da učini sa svog mjesta. Nikome neću dozvoliti da me ugrozi na bilo kojem mjestu, nikoga ne ugrožavam, imam pravo da u Narodnoj skupštini kažem sve što mislim, kao što i oni rade i nikada ih niko nije spriječio u tome. Ali ovo je bio apsolutno neprimjeren način ponašanja i davno prije toga u toku dana su trebali da budu sankcionisani i odstranjeni iz Narodne skupštine”, naglasio je Lukač.

Na pitanje da li je od njega traženo da podnese ostavku, Lukač je podsjetio da je opozicija to zahtijevala svaki dan u godini.

“Ostavku od mene može da traži samo onaj ko mi je dao mandat i to ću odmah da uradim ako to od mene bude zatraženo ili ako učinim krivično djelo koje nije spojivo sa poslom koji radim. U ovom slučaju nisam uradio ništa od toga, niti imam namjeru da to radim. Štitio sam sebe, da ne dozvolim da me bilo ko ugrozi i to ću uvijek raditi”, rekao je Lukač.

On je dodao da razumije političku borbu, ali da pojedini poslanici već mjesecima pokušavaju da Narodnu skupštinu “drže u zarobljeništvu svog divljaštva i neprimjerenog ponašanja”.

Loading..

loading...

Facebook komentari