Stanivuković: Dodik mi prijetio u restoranu, bio je kao miš kada sam mu prišao

“Isprovocirale su ga NATO zastave jer se bojao NATO bombardovanja. Moram da ga podjsetim da kada je rušio vlast sa Biljanom Plavšić i NATO-om se nije bojao. Tada je ranio jednog srpskog policajca u Prnjavoru, tada se nije plašio. Kako se toga nije sjetio? Ovim putem mi borbu nastavljamo, meni su jučer izmjerili pritisak bio je 120/60, bio sam miran ko janje. Oni su za mene kao mušice, ne bojim ih se. Nastavljamo borbu, organizujemo protest u parku Mladen Stojanović”, kazao je Stanivuković, prenosi “N1“.

Ističe da danas predaje zahtjev za proteste.

“Ovim putem predajemo zahtjev za park da organizujemo protest. Svi ljudi mogu da dođu, jer borba mora da traje i ne smijemo da stanemo. Ako pređemo preko udaraca, dopći ćemo do pucnjeva. Nema pravde za Davida, ni za koga. Jasni su zahtjevi, pozivam ljude da dođu jer sjedeći kod kuće stvar će biti samo gora”.

“Ovdje je proliveno puno krvi, na desetine ubistava a ti svi ljudi su u institucijama. Mi smo već udarani na Trgu, udarani u NSRS. Ti su ljudi uperili u mene. Sad hoće granicu na Drinu da okrenu Srbe na Srbe, to tako izgleda. Nije naša odgovornost što se nešto ne dešava, ali je potrebna veća kritična masa. Nije lijek otići odavde, moramo ostati i suprostaviti se. Da li je normalno da je i dalje ministar, umjesto da napravi kućicu na drvetu, nije on za institucija”.

Stanivuković je kazao da mu je Milorad Dodik uputio prijetnje u restoranu skupštine.

“Moji saradnici uvijek budu u skupštinskom restoranu, ja sam ušao, on mi je psovao majku i pozvao me da dođem. Rekao sam šta ste to rekli i kada sam mu prišao, on je ušutio. Imam taj video i danas ću to objaviti u 17:00 sati. To je ružno, ljudi koji nas vodi su ljudi koji žele da nas istrijebe”, istakao je i kazao da se Milorad Dodik prepao kada mu je prišao.

“Bez obzira koja cijena, makar životom, ja stati neću. Kada sam prišao Dodiku bio je kao miš, prepao se. Kao mali miš. Za mene je to miš. I Lukač isto. To su životinjski instikti, osjećam se kao pobjednik iako sam dobio udarac jer ga nisam uzvratio i ostao da stojim”.

