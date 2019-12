Kongresmen Perry o stanju u BiH: Neko mora ustati i reći – to nije prihvatljivo

Sa novinarom “GlasaAmerike” je razgovarao o neuspjesima bh. političara i pravosuđa, te o tome da li građani BiH imaju vlast koju zaslužuju.

VOA: Za početak bih htio razgovarati o zakonodavcima. Veliki broj ljudi u BiH nema pozitivno iskustvo sa svojim zakonodavcima – neki ne posjećuju svoju izbornu jedinicu, ne slušaju potrebe svojih birača, tokom radnog dana sjede u kafićima ili restoranima. Htio bih znati kakav je tipičan radni dan za kongresmena Scotta Perryja?

Perry: Jako smo zauzeti, pretpostavljam da su i oni (u BiH) također, ali sjedenje u kafiću nije dio rasporeda. Morate prisustvovati saslušanjima, raditi na zakonima, slušati izvještaje savjetnika, sastajati se sa biračima. Naravno da je raspored malo drugačiji kada se vratite u izbornu jedinicu. Sve je usmjereno na sastanke sa biračima i da budete prisutni kod birača.

VOA: Imate li vi ličnog vozača?

Perry: Nemam ličnog vozača. Imam vozilo koje je prešlo oko 270.000 milja (434.000 km) i sam ga vozim.

VOA: Troškovi života ovdje u Washingtonu su iznimno visoki. Da li primate naknadu za odvojeni život?

Perry: Ne primam. Dobijete platu i snađete se.

VOA: Ako biste zbog nekog razloga okončali vaš radni odnos u Kongresu, da li biste dobili tzv. „bijeli hljeb“ kao pomoć tokom tranzicije?

Perry: Ne. Pronađete posao. Je li tako?

VOA: Kako se osjećate kada čujete da veliki broj bh. političara primaju te beneficije i više od toga?

Perry: Sve zavisi od stanovnika Bosne. Pomogli smo i ohrabrili ih da uspostave njihov sistem koji odgovara njihovim potrebama. Naravno, kao primjer želimo pružiti Sjedinjene Države, da budu u službi naroda. Narod ih bira, a oni služe narod. Ali do njih je hoće li zahtijevati nešto od izabranih zvaničnika.

VOA: Želim da razgovaramo o nekim zakonodavnim mjerama koje ste napravili. Autor ste Zakona o uštedi Ministarstva domovinske sigurnosti, nakon što ste došli do informacije da je na voznom parku tog ministarstva neopravdano potrošeno 2,5 miliona dolara. 2,5 miliona, je tek kapljica vode u kanti koja čini američki budžet, koji iznosi preko četiri hiljade milijarde dolara.

PERRY: Veliki broj kapljica napuni kantu. Nije riječ samo o količini novca, ovo šalje poruku da takve stvari, to rasipanje i prihvaćanje toga nije prihvatljivo. A mi kao građani mnogo radimo za svoj novac. Svi širom svijeta naporno rade zbog novca koji zarađuju i neprihvatljivo je samo tako rasipati novac, jer možete. Željeli smo poslati poruku da to nije primjereno, čak i kad je riječ o jednom dolaru, jednom peniju, previše je ako ga potrošimo uzaludno. Poreskim obveznicima ne smeta da plaćaju usluge, ali ne žele da se novac uzaludno troši i da im se vladini službenici smiju u lice dok troše taj novac.

VOA: Kada govorimo o toj temi, State Department navodi da je korupcija u BiH duboko ukorijenjena. Nedavno je urađena sveobuhvatna analiza bh. pravosudnog sistema. Utvrđeno je da u zemlji ne postoji nijedna funkcionalna nadležnost, da tužioci nerado procesuiraju čak i vrlo jednostavne slučajeve korupcije protiv javnih službenika i da postoji visok stepen političke kontrole pravosuđa. Ovo spominjem iz razloga što je to sistem koji je uglavnom osmislila i finansirala američka Vlada. Kontaktirali smo američku ambasadu u BiH kako bismo saznali koliko je novca potrošeno i dali su nam preliminarnu cifru – stotine miliona dolara. Radimo istraživanje kako bismo utvrdili tačan iznos. S obzirom na rezultate, a imajući u vidu da postoji sistem koji ne zadovoljava potrebe svojih birača ili američke interese, šta mislite o tome što su stotine miliona dolara otišle u BiH?

PERRY: Svakako sam zabrinut zbog toga. Želimo biti sigurni da je svaki peni potrošen mudro. Zaista nisam upoznat sa cifrom od stotina miliona dolara kada je u pitanju pravosudni sistem. Prema mojim saznanjima potrošili smo 10 miliona dolara u pokušajima, tokom prethodnih pet godina, da podržimo uspostavljanje zapadnog stila pravosudnog sistema koji je nezavisan i oslobođen od korupcije. Pokušali smo pomoći bosanskohercegovačkom narodu da uspostavi vlastiti sistem koji će odgovarati njihovim potrebama, ali i koji će poštovati principe borbe protiv korupcije i nezavisnost. Spremni smo da pomognemo. Ali nismo spremni da bacamo novac u rupu bez dna. Program je tekao svojim tokom. Na žalost, ne izgleda kao da je ispunio ciljeve, ali smo u velikoj mjeri zavisili od bh. Vlade da uradi više po tom pitanju.

VOA: Stotine miliona dolara je ukupan iznos od nezavisnosti. Kada govorimo o tome da smo voljni pomoći, koliko zapravo SAD mogu pomoći. Vjerujete li u izreku da narod na kraju dobije vlast kakvu zapravo zaslužuje?

Perry: Nažalost, to je istina. Kada kažem nažalost, postoje ljudi koji ne zaslužuju takvu Vladu, ali nema ih dovoljno da bi nešto promijenili, i oni je dobiju svakako. Ponavljam, Sjedinjene Države i mislim svi naši partneri, evropski partneri, ali i drugi, su spremni pomoći, ali mi želimo da Bosna sama odabere svoju sudbinu. Dakle, postavili smo okvir, a sastavni dio tog okvira je stabilnost, da se ne vodi rat, da ne postoje sukobi frakcija odnosno međusobne bitke u zemlji.

VOA: Blokada rada Vlade ni nama nije nešto strano. Tokom blokade rada želite da se vaša plata zadrži u budžetu. Ne želite primati vašu platu. Zašto?

Perry: Vi ste u službi naroda i znate da postoje i drugi ljudi koji rade za Vladu, a koji nisu u mogućnosti da odlučuju. Oni nemaju pravo glasa. Nisu prisutni da mogu da iznesu svoje stavove. Ipak, oni moraju platiti hipoteke, kredite za auta. I, znate, oni takođe moraju platiti račune. Dakle, želimo im dati do znanja, ja im svakako želim dati do znanja, da razumijem njihove okolnosti i da proživljavam iste okolnosti, kao osoba koja ima glas o tome.

VOA: Bosna se nalazila u vanrednoj situaciji više od jedne godine nakon izbora. Nisu imali formiranu Vladu. Jedno istraživanje analiziralo je rad parlamentaraca tamo. Otkrili su da su od decembra 2018. do avgusta 2019., u periodu od devet mjeseci, parlamentarci ukupno radili 12 sati i 53 minute. Niko od njih nije odbio novac. Svi su uzeli taj novac. Vi ste služili tamo u američkoj vojsci. S obzirom na sav taj novac koji je potrošen tamo, da se pomogne bosanskom narodu, ali i da se osiguraju vlastiti interesi da imamo stabilnu Evropu, kad čujete tako nešto, 12 sati i 53 minute, vozači, telefoni, obezbjeđenje, bifteci sa popustom u parlamentarnoj menzi, šta vam pada na pamet? Da li biste možda željeli da budete bosanski političar?

Perry: Ne vjerujem da bih mogao funkcionisati u takvim okolnostima. Morate imati moralne vrijednosti da radite ono što je dobro, i ponavljam, da budete u službi naroda. To je tako razočaravajuće. Rekao bih svojim prijateljima sa kojima sam proveo godinu mog života u Bosni, sa divnim ljudima, imam predivne uspomene na njih – nadam se da će uvidjeti da je to neprihvatljivo i da će u najkraćem mogućem roku iskoristiti priliku da naprave drugačiji odabir lidera širom države. Oni imaju dužnost da se informišu o radu svojih izabranih zvaničnika, kako bi shvatili da ti izabrani zvaničnici rade u interesu građana. A ako ne rade, onda morate da izaberete nove zvaničnike. Mi smo se morali boriti za naše slobode u Americi. Možda je to bilo prije par stotina godina, ali neko mora imati volju da ustane i kaže – to nije prihvatljivo. Kada kažem borba, ne ohrabrujem nikoga da uzme oružje u ruke, ali svakako mirni protesti i promjena vladajuće strukture treba da budu ogledalo onog što podržavate kao pojedinci i što vjerujete da bi moglo da promijeni vladajući sistem, da on može krenuti naprijed.

VOA: Američki ambasador je prije dva dana prozvao Visoko sudsko i tužilačko vijeće, to je tijelo koje nadgleda čitav pravosudni sistem u Bosni. Predsjednik tog tijela je rekao da ne postoji nikakva mogućnost parlamentarnog nadzora, da je to u sukobu sa načelom podjele vlasti i da je protiv demokratije. Šta mislite o tome kao zastupnik?

Perry: Zavisi koliko daleko ide nadzor. Vi želite nezavisne vladajuće strukture…

VOA: Rekao je: „Nema nadzora“!

Perry: Sudovi bi trebali da nadgledaju određeni stepen zakonodavne vlasti. Zakonodavno tijelo treba nadgledati sudove, i izvršna vlast u određenoj mjeri, takođe, treba imati nadzor – svi se međusobno provjeravaju i uravnotežuju. Teško mi je sve to zamisliti i ne bih želio nikog omalovažavati ili biti loše informisan, ali zaista mi je teško zamisliti da je nikakav nadzor prikladan.

