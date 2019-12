Pojedini zastupnici SDA, SBB-a i DF-a ne žele podržati Radončića, Komšića i Izetbegovića!??

Čamdžić je kazao da je Našu stranku iznenadila odluka SB-a i DF-a da se priklone SDA, ali i da nije bilo isključeno da se tako nešto desi.

“Da su ovim potezom Radončić i Komšić uspjeli, na neki način, dodatno iscrpiti sve zalihe nade koja je kod građana sa ovakvom reformskom vladom postojala. Sa pozicije šefa države rušiti jednu od najperspektivnijih vlada o kojoj se u superlativima priča i u američkom kongresu, samo za sebe puno govori. Mislim da je prvi puta da se dešava da u javnom prostoru građanstvo neku vladu podržava, obično građanstvo želi da sruši neku vladu i obično ne izražava žaljenje kada je u pitanju rušenje neke vlade”, istakao je.

Kazao je da se u petak vidjelo da SBB i DF prelaze na stranu SDA.

“Podsjetimo javnost da su oni izašli sa dvije i po stranice mjera, koje ne ocrtavaju nikakva program, nego samo procentualno, matematički podjelu vlasti”, dodao je.

Upitan da li te tri stranke imaju 18 ruku u Skupštini KS da smijene vlast, Čamdžić je odgovorio:

“Radimo svoj posao kao da se ništa nije dogodilo, to je i premijer Edin Forto rekao u petak. Sasvim legitiman demokratski proces je ukoliko se sakupi 18 ruku da izraze nepovjerenje Vladi. Nažalost, kod nas u političkim odnosima niko od zastupnika ne želi da sponzorira trud, rad, upornost i želju za promjenama ove Vlade, nego da se moraju slušati partijski šefovi. Ima nekih naznaka, ja sam to čuo ali to nije nikakav politički stav, da neki od zastupnika možda ne žele da se slože sa ovakvom odlukom, naravno zbog pritiska javnosti i reperkusija koje bi takva odluka izazvala. Nisam u ulozi političkog analitičara, niti mogu znati da li će se to desiti”, kazao je Čamdžić u razgovoru za “N1“.

