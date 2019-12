“Crvena radost”: Veliki broj članova Komšićevog DF-a želi preći u SDP!

“Koliko su vjerodostojni u DF-u vidjet će svako ko pročita otvoreno pismo Željka Komšića iz januara 2018. godine u kojem je govorio isto što DF govori u današnjem saopštenju. Razlika je u tome što je u svom pismu Komšić tada argumentovano optuživao SDA za rušenje i prodaju države, te pozivao građane da se odupru politici SDA i ne dozvole izdaju onoga što je ‘branjeno krvlju’. Danas su sve to zaboravili jer treba odbraniti neodbranjivo, te pokušavaju ubijediti građane da vjeruju njihovim lažima, a ne svojim očima.

Zato danas populistički i isprazno prozivaju SDP BiH zbog vjernosti svojim principima i predizbornim obećanjima. U jednom su ipak u pravu. Za razliku od Željka Komšića i DF-a, mi, u SDP BiH, ostajemo vjerni ideji izgradnje društva oslobođenog nacionalističkih i klijentelističkih principa vođenja politike, zbog kojih DF i SDA zajedno HDZ-u i SNSD-u daju sve što im mogu dati. Od mjesta ambasadora u NATO-u, do rekordnog broja ministarskih i direktorskih mjesta na svim nivoima.

Ondje gdje nema HDZ-a i SNSD-a, poput USK, DF za partnera uzima veleizdajnika i presuđenog ratnog zločinca Fikreta Abdića. Mi, u Socijaldemokratskoj partiji BiH, smo mogli prihvatiti ponudu SDA i biti na mjestu DF-a ili zajedno s njima. Donijeli smo odluku da nećemo slagati birače i da izgradnja multietničke Bosne i Hercegovine za nas nema alternative, te da je ne možemo voditi kao dio “reprezentacije” jednog naroda, bez obzira u kakvu oblandu to uvijali.

DF je donio drugačiju odluku, izabrali su SDA. To je njihov izbor i ne trebaju se ljutiti što mi nismo na to pristali. Mi samo iznosimo činjenice i one su nepobitne. Za nas je u svakom slučaju interes Bosne i Hercegovine i njenih građana iznad interesa bilo kojeg pojedinca ili stranke i to smo pokazali i pokazat ćemo prilikom glasanja u svakom parlamentu u kojem imamo svoje zastupnike.

Koliko se ko bori za ravnopravnost građana, najbolje se vidi po stranačkim listama i zastupnicima na svim nivoima. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine je jedina partija koja na nivoima gdje ima izabrane zastupnike, ima zastupnike iz svih naroda. Dok organizacije SDP-a jačaju svaki dan u zapadnoj Hercegovini, gdje imamo zastupnike i vijećnike, te na području Republike Srpske, DF, kojeg tamo nema ni u tragovima, nama drži lekcije o njihovoj tobožnjoj brizi za multietičnost.

To obrazlažu kroz predlaganja kandidata za novog kantonalnog premijera u Sarajevu Marija Nenadića. Pri tome ni on nije iz samozvane multietničke DF, već iz bošnjačkog SBB-a. Ako je i od prodavača magle iz DF-a, puno je.

Sinoć je Bakir Izetbegović izjavio da su SDA, DF i SBB rušenje kantonalne vlade u Sarajevu dogovorili još u maju. Ovom prilikom pozivamo predsjednike SBB-a, SDA i DF-a da građanima kažu koji od njih ne govori istinu i da li je onda čitava priča o navodnom nezadovoljstvu pojedinim postupcima Vlade KS bila igrokaz za javnost, kojim bi se opravdalo već dogovoreno rušenje vlade i kojoj je očito, prema njima, najveća mana bila što je bila slobodna od SDA.

Iako nemamo pozitivno iskustvo, ovaj put smo skloni vjerovati da Izetbegović govori istinu, a da su prve pratilje SDA uz glumački performans zamajavanja naroda, koji su odavno usavršili, provodile nalog šefa bošnjačkog trojstva.

Komšićeva izjava da ga ne zanima federalna Vlada dokaz je da je DF pijun u rukama SDA. Iz ove izjave potpuno je jasno kako je Komšiću prioritet uvesti u vlast SDA, ondje gdje nisu na vlasti, i rušiti građanske stranke, a ne slabiti HDZ.

Na kraju, ono što nas posebno raduje jeste činjenica da već sada veliki broj članova DF-a iskazuje želju za prelazak u SDP. Ti članovi se ne mogu pomiriti da su zbog interesa nekolicine ljudi iz rukovodstva ili onih koji su tek došli u DF postali bespogovorni izvršilac naloga SDA i njihovog, sad već, zajedničkog lidera Bakira Izetbegovića”, saopšteno je danas iz SDP-a BiH.

Loading..

loading...

Facebook komentari