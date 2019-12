Bakir Izetbegović: “Sve što sam do sada obećao narodu, i više od toga smo ispunili”

Osvrnuo se i na aktuelnu vlast u KS i kazao da njegova stranka ima podršku naroda.

“Mi smo sa 52.000 otišli na 54.000 glasova na prošlim izborima. Imamo duplo više zastupnika nego sljedeća stranka u Skupštini KS. Sada imamo podršku, nekih 18 ili 19 ruku ćemo imati. Čiju podršku oni imaju? Imali su podršku stranaca, koja je bila čudna. Ja sam upravo ovih dana sa jednim od ambasadora preko sat vremena razgovarao, da vidim o čemu se radi. Jer stvarno su bili uporni i ohrabrivali su ih u tome da ostane ta konstelacija u Sarajevu. Imali su jednu čudnu podršku stranaca koju ja i nakon ovog razgovora nisam uspio potpuno da dešifrujem. Ali, evo, to je prošlost, tako da sam se ja i sa tim ljudima iz međunarodne zajednice dogovorio da proces ide. Jer, na kraju krajeva, SDA i neke od tih sila, mi iznutra, a oni spolja, držali smo BiH i u vremenu rata i poslije rata, u reformskim agendama”, naglasio je Izetbegović.

Posebno se osvrnuo, na kako je naveo, čudan odnos ljevičarskih stranaka, prije svih SDP-a i Naše stranke, kojima je, kako je kazao, bila preča mržnja prema SDA nego odgovornost prema državi BiH i njenim građanima.

“Nema nijedan mjesec u ovih 12 mjeseci da oni jedan teški gaf nisu napravili, od imenovanja, netransparentnog trošenja sredstava, dodjele novaca svojim kumovima, prijateljima, samim sebi. Na kraju krajeva, ne možete da uhvatite šta je to društvo držalo zajedno jer takve su to amplitude. S jedne strane imenuju ratnog zločinca za direktora, s druge strane 11. jula, kada BiH ispraća kosti prema Srebrenici, kad Bosna plače za tim ljudima, oni daju film na TVSA koji dovodi u pitanje presude Haškog tribunala u vezi sa Srebrenicom”, rekao je Izetbegović.

Rezultate aktuelne vlasti KS je ilustrirao razgovorom sa, kako je kazao, njegovom prijateljicom, visokopozicioniranom zvaničnicom Evropske unije.

“Svi su oni dobili zadatak da eto malo kao podrže “šestorku”. Ona mi je rekla: “Zašto im ne bi dali šansu?”. Ja sam je pitao: “Recite mi, šta su to dobro uradili?”. Onda smo se tako malo gledali, pa ona kaže: “Imaju lijepih ideja” i onda je počela da se smije. I ja sam počeo da se smijem. Tako otprilike stoje stvari”, kazao je predsjednik SDA.

HDZ, dodaje, još uvijek Izborni zakon postavlja kao uvjet za formiranje federalne vlasti, te procjenjuje da će to trajati još mjesec, dva ili tri i da će to prestati biti uvjet.

“HDZ sebi može nanijeti ogromnu štetu ako pokuša da nam diktira, da jedan zakon koji se odnosi na državni nivo bude veza sa rekonstrukcijom federalnog nivoa. Mislim da to nikako ne bi trebali da rade i ja sam to rekao gospodinu Čoviću, a onda je dobio poruku od nas trojice. Na kraju krajeva će ostati usamljen HDZ ako nastave to raditi”, objasnio je Izetbegović.

Pojašnjava i da pitanje izmjena Izbornog zakona nije lako rješiva stvar, koja se pokušava riješiti već 14 godina. S druge strane, dodaje da se SDA i HDZ dijele oko većine ostalih pitanja, poput euroatlantskih integracija ili ekonomije.

“Ali se ne slažemo o principu na kojem postoji ova zemlja, da li je to građanski ili etnički. Oni bi preferirali etnički princip do kraja i time bi poništili potrebu postojanja multietničkih, građanskih stranaka. Mi to ne bi uradili. Za nas građanski princip treba da bude dominantan u odnosu na etnički. U ovoj zemlji imate tri konstitutivna naroda i četiri politička naroda. Imate Bošnjake, Srbe i Hrvate i jedan čitav narod koji ne želi da se svrsta, koji želi da ostane u multietničkim strankama i SDA će braniti njihovu poziciju, bez obzira što nas te ljevičarske stranke često napadaju, svrstavaju nas sa drugim nacionalnim strankama”, kazao je Izetbegović.

Za narednu, 2020. godinu, je Izetbegović kazao da će biti daleko bolja od 2019. godine.

“Znao sam obećavati građanima. Pa su se tako ispunila ta obećanja. Recimo… 100.000 zaposlenih, a već ih imamo 110.000; u tome da ćemo federaciji pretvoriti u veliko gradilište i već se pretvara u veliko gradilište… Sad ću vam kazati ovako: Sretna vam nova godina! 2020. će biti ako Bog da daleko bolja nego ova 2019.”

Cijeli intervju možete pogledati u priloženom videu “Hayat” TV-a:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala.

