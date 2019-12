Komšić otkrio tri motiva zbog kojih se okrenuo saradnji sa Izetbegovićem i Radončićem

Kako je rekao, vodili su ga ciljevi koji se tiču NATO integracija naše zemlje, izbornog zakona i sistema po kojem Hrvat može biti premijer u jednoj sredini kakva je Sarajevo.

U dnevniku Face TV-a on je kazao da je, iako je učestvovao u izboru aktuelne Vlade Kantona Sarajevo i vjerovao u tu priču, već nakon tri-četiri mjeseca vidio da stvari “nisu onakve kakvima se čine”.

“Kada je formirana vlast u Kantonu Sarajevo, na moje insistiranje biran je premijer iz Naše stranke. Dakle, Naša stranka je predložila Edina Fortu i on je izabran. Pokušali su progurati Elmedina Konakovića, ali su promijenili mišljenje”, rekao je Komšić navodeći da je podržavao sve što je dobro išlo, ali da je uskoro vidio da “Forto nije premijer, već da je to Konaković” i da “prolazi sve što on traži”.

“Nekim prijateljima iz međunarodne zajednice koji su stali iza te vlade ja sam ranije sugerisao da jačaju Fortin kapacitet. Oni su rekli da rade na tome. Nakon toga se počinju dešavati vrlo čudne stvari – da vlada počinje donositi jednoglasne odluke u Konakovićevu korist”, rekao je Komšić spominjući “kupovinu stanova vjerskih službenika i plaćanje promocija Muameru Zukorliću”.

Kada je prošla godina dana, poručio je da je shvatio kako treba reći dosta.

“Onda je rečeno dosta, zaustavite se malo, godina dana je prošla. Sav rezultat je što ste dali pare da neko troši po svojoj volji. Ako vi nama sada nudite Zukorlića kao personifikaciju vrijednosti u Sarajevu, mi vama nudimo Nenadića. Ako ulazimo u tu borbu sistema vrijednosti”, rekao je Komšić insistirajući da u njegovim potezima nema ličnih interesa.

Komentirajući reakcije koje je izazvao u javnosti, a posebno među svojim biračima, poručio je da nosi odgovornost za svoje postupke i da se vodi višim interesima, odnosno da radi kako bi na snazi ostao sistem vrijednosti po kojem jedan Hrvat može biti na premijerskoj funkciji u Sarajevu.

“Ako je ovo izdaja, ako je izdaja što biram Nenadića, ja sam vrlo ponosan izdajnik. Ja nisam birao ni Radončića ni Izetbegovića, narod ih je izabrao. Ja sam sa SDA ko što bih bio s bilo kim, kao što sam zvao Nikšića i Kojovića, ali oni hoće ‘republiku Sarajevo’. Bit će mi partner svako ko je za NATO, ko je protiv izmjena izbornog zakona kako Čović hoće i ko je za Marija Nenadića”, izjavio je večeras lider DF-a dodavši da ga ne zanima “šta Izetbegović ima u svojoj glavi, već samo šta radi”.

“Može i ova vlada pasti kad se formira. Nema igranja sa vrijednostima. Ja sam zbog toga izašao iz SDP-a jer su ti isti ljudi pristali na nejednaku vrijednost glasa. Moj je dug samo prema ovoj zemlji – NATO, izborni zakon i da rođeni Hrvat može biti izabran u ovom gradu. Država je bitna, nismo se borili za kantone ni republiku Sarajevo”, istakao je Komšić.

O budućem premijeru KS je rekao da je “pošten, čestit i nije naivan” i da bi digao ruku za svakog čestitog čovjeka bez obzira u kojoj je stranci.

Na pitanje ako bude pogriješio, odgovorio je: “Razići ćemo se. Svaku vladu ću srušiti ako bude naopaka. Tako sam ‘setovan’. Ne može se resetovati u ovim godinama”, prenosi “Klix“.

