Fahrudin Radončić o odlazećoj Vladi KS: “Čujem glasnu kuknjavu, plač, suze, ridanje”

“Opće je poznato kroz šta sam sve prolazio u životu i nikada nisam kukao ili javno zapomagao. Politika je igra za čvrste i snažne ličnosti. U politici je odlazak s vlasti uobičajena demokratska praksa. To se, uostalom, i SBB-u i meni lično već događalo. Sada sam, ipak, iznenađen. Čitam i čujem glasnu kuknjavu, plač, suze, ridanje, nepotrebne uvrede i cmizdravu nemoć onih koji su me javno, i to sa mnogo glupog osjećaja bezobrazne i nadnaravne moći, javno vrijeđali da se pitam baš kao i njihova rahmetli nana“, kaže Radončić u svom postu.

On je napisao da je ljudima bez ikakve ozbiljne pretpolitičke životne reference, teško otići kući i reći ženi ili djevojci da on više nije ministar, da nema službenog vozača koji će kupovati namirnice i djecu voziti u školu, da nema kabineta, sekretarice…

“Ali, od tih marginalaca koje je poplava izbacila na površinu, mnogo je važnije da nakon današnjeg koalicionog potpisa SDA, SBB-a i DF-a, Bosna i Hercegovina može dobiti Vijeće ministara i posljedično odmah poslati Program reformi. To je ekstremno važan iskorak ka euroatlantskim integracijama. I to znači aktiviranje u milijardama vrijednog novca koji je bio blokiran zbog neizbira VM-a. Također, vrlo je važno i da Kanton Sarajevo, umjesto ublehaša, dobije vrijednu vladu i direktore koji će nadoknaditi izgubljenu godinu“, kaže prvi čovjek SBB-a.

Za kraj je dodao kako lažni marketing, koruptivno slugarenje divljim graditeljima, lopovska kupovina i višemilionski talovi za helikopter koji je trebao biti “tri puta skuplji od Dodikovog“, poklanjanje 100.000 KM budžetskog novca sebi podobnom i radikalnom imamu ili podjela još 500.000 KM po istom principu, kaže Radončić, više nisu mogući.

Podsjetimo, danas je Radončić sa predsjednicima SDA i DF-a, Bakirom Izetbegovićem i Željkom komšićem, dogovorio koaliciju na državnom federalnom i kantonalnim nivoima, a uključujući i Sarajevo.

Time su trojica lidera najavila kraj trenutne vlasti u Kantonu Sarajevo. Treba napomenuti da su SBB i DF dio trenutne vlasti KS u sklopu Šestorke koja se, po svemu sudeći, danas i raspala, prenosi “Klix“.

