Milorad Dodik: “Sve je jasno, novo Vijeće ministara do 24.decembra”

Novinarima se nakon sjednice obratio lider ove stranke i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, prenose “Vijesti“.

Kada je u pitanju formiranje vlasti na nivou BiH, Dodik je istakao da je stav SNSD-a da što prije treba doći do konstituisanja Vijeća ministara BiH.

Kako je rekao, u ovom trenutku sve je jasno, jer je i bošnjačka struktura, kao i srpska i hrvatska, danas definisala imena svojih kandidata za nove ministre.

Dodik je najavio da će predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija u ponedjeljak zatražiti provjere ovih kandidata, čime će se stvoriti uslovi da se održi sjednica zajedničke komisije koja će dati svoju saglasnost za izbor Vijeća ministara.

– Vjerujemo da proces može biti završen do 24. decembra, odnosno do kraja ove godine – rekao je Dodik, prenose “Vijesti“.

Osvrnuo se i na turbulencije u DNS-u, te otkrio kako je ova stranka dostavila ime jednog kandidata, a poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, član ove stranke, ime drugog kandidata.

– SNSD smatra da je to pitanje o kojem moramo imati jedinstven pristup. Mi ne smijemo tamo biti podijeljeni, moramo tamo biti jedinstveni i u tom pogledu očekujem da će do ponedjeljka DNS riješiti to pitanje – kazao je Dodik.

Izvršni komitet SNSD-a odbacio je “priču o navodnom Pribeovom izvještaju, koji niko nije tražio od zvaničnih institucija u BiH, a koji se pokušava nametnuti kao obavezujući“.

– On je tendenciozan i politički motivisan, on nije pravni izvještaj. Ovo je pokušaj da se diskredituju Ustav BiH i ustavna prava RS-a i drugog entiteta, da se legalizuju nepravna ponašanja visokih predstavnika i njihove intervencije u pravni sistem, i da se prilagodi Ustav tim promjenama koje su oni uradili. SNSD to odbacuje, ne može da služi ni kao osnova za bilo kakve razgovore o reformi pravosuđa. Mi ćemo u njoj učestvovati, nikakvi termini koji su tamo navedeni vezano za formiranje vrhovnog suda ili nešto slično ne dolaze u obzir. To se ne može segmentarno rješavati i to mora biti cjelovito – potcrtao je Dodik.



Budžet RS u ponedjeljak, nastavak ekonomskog rasta

Kada je u pitanju budžet RS-a, Dodik je najavio da će on biti razmatran i usvojen već u ponedjeljak.

– Veoma je važno reći da ekonomska politika i budžet odražavaju naše opredjeljenje kontinuiranih reformi u različitim oblastima društva kako bismo obezbijedili da imamo neprestani rast – rekao je Dodik, poručivši kako je uvjeren da RS može obezbijediti nastavak ekonomskog rasta, a time i društvenog blagostanja.

Naši glavni ciljevi, nastavio je Dodik, vezani su upravo za omogućavanje rasta privrede i poboljšanje stanja u svim društvenim djelatnostima, ali i povećanje plate u RS-u.

– Moram vas podsjetiti da smo mi na početku ove godine rekli da moramo kreirati politike i mjere koje će omogućiti da se završetkom ove godine stvore realne pretpostavke da se omogući da već početkom iduće godine prosječna plata u RS-u bude 1.000 KM – rekao je Dodik.

Za nivo plata, pojašnjava, obezbijeđeno je povećanje budžetskih sredstava za 10 posto, odnosno 72 miliona KM.

– Budžet je planiran u iznosu od 3.423.000 KM i veći je za 3,3 posto u odnosu na rebalansirani budžet iz ove godine. Dakle, plate su dio naše politike u idućoj godini. Isto tako, politika rasta penzija, koju SNSD u kontinuitetu podržava, ogleda se u činjenici da je za penzije izdvojeno četiri posto više sredstava u budžetu, odnosno 1.142.000 KM – poručio je Dodik.

Ukupni dug RS-a, kako je naveo, iznosi 48,2 posto, a javni dug 37,3 posto bruto domaćeg proizvoda.

Izvršni komitet SNSD-a, dodaje Dodik, podržava namjeru Vlade RS-a da utvrdi iznos od 520 KM kao najnižu platu u RS-u, pišu “Vijesti“.

