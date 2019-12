Mektić pitao Tegeltiju: “Hoćete li poštovati Zakon o odbrani”

U nastavku svoje diskusije, Mektić je kazao da je u međuvremenu poslanicima podijeljen pisani ekspoze mandatara za sastav novog Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije (SNSD).

– Da je gospodin Denis Zvizdić prije četiri godine imao ovakav ekspoze, kao što smo danas ovaj čuli, ja bih dobro razmislio da li bih pristao da budem ministar. Gospodin Zvizdić je tada imao jedan korektan ekspoze i više puta je isticao, sjećam se dobro – radit ćemo ono što je nadležnost države BiH, Vijeća ministara BiH, a ni na koji način nećemo se miješati u nadležnosti entieta. U ovom ekspozeu je sve pobrkano, ja više ne znam šta je nadležnost države, a šta nadležnost entiteta – rekao je Mektić, pišu “Vijesti“.

Tegeltiju podsjeća da je na početku svog izlaganja ekspozea istakao da će poštovati Dejtonski sporazum i Ustav BiH, dok zakone BiH nije spomenuo.

– Pretpostavljam svjesno, a i zbog čega to niste spomenuli. Mislim da ste trebali reći da ćete poštovati Dejtonski sporazum, Ustav i sve zakone u BiH, pa između ostalog i one koji su doneseni na državnom nivou. Ali čini mi se da ste zakone svjesno ispustili zbog člana 84. Zakona o odbrani, gdje je tačno definisano da je BiH mapirala svoj put prema NATO-u. Zato me interesuje, hoćete li gospodine Tegeltija poštovati i zakone, a posebno Zakon o odbrani BiH – pitao je Mektić.

Podsjetivši Tegeltiju da je u svom ekspozeu rekao kako će pridržavati smjernica iz Programa reformi BiH, Mektić ga je upitao znači li to da će, kao predsjedavajući Vijeća ministara BiH, podržati sve reforme iz odbrambenog i sigurnosnog sektora, “kako bismo se mi napokon dočepali NATO-a“.

