“Imam svoj Audi, jednom sam prestigla Čovića” – Oglasila se ambasadorica BiH Martina Mlinarević

U obraćanju putem svog Fejsbuka, Mlinarevićeva, inače književnica i novinarka, naglasila je da je Predsjedništvo odmah upoznala da nema diplomu, a da joj je rečeno da je izabrana zbog dosadašnjeg rada i načina na koji predstavlja BiH. Mlinarevićeva je izabrana na prijedlog hrvatskog člana Željka Komšića, a nepisano je pravilo da se ostali članovi Predsjedništva BiH jedni drugima ne miješaju u odabir, piše “Srpskainfo“.

Priznaje da Pravilnik Ministarstva i ostranih poslova BiH nalaže da kandidat za amabasadora mora da ima fakultetsku diplomu, ali naglašava da su ustavne nadležnosti Predsjedništva BiH iznad internog akta ministarstva.

– Član tri Pravilnika kaže: Osoba koja se imenuje treba da ima fakultetsku diplomu, odnosno da ima odgovarajući nivo obrazovanja, znanje i iskustvo za obavljanje dužnosti na koju se imenuje, da je afirmisani radnik u diplomatskoj službi BiH, odnosno da je istaknuti politički, privredni, javni ili naučni radnik koji je dao znatan doprinos BiH. Međutim, Ustav BiH je iznad Pravilnika MIP. Moje imenovanje je odluka Predsjedništva BiH. Po članu pet Ustava, spoljnu politiku utvrđuje Predsjedništvo, a provodi MIP. Predsjedništvo BiH ima apsolutno sva ustavna ovlaštenja u vođenju spoljne politike i imenovanju ambasadora – rekla je Mlinarevićeva.

Tvrdi da je prvi put razgovarala sa Komšićem kada je pozvao i predložio da bude ambasadorka, a da ga “do tada nije štedjela” kao ni ostale političare u BiH. Nakon toga, dodaje, kreću višemjesečne brutalne uvrede na račun nje i njene porodice i to s tri strane.

– Hrvatske partije preko mene biju svoju bitku sa Komšičem. To je takođe privatni rat pojedinca, nažalost mog dragog prijatelja Ivana Šušnjara. On meni zamjera da mu nisam dala podršku kada ga je odbila Amerika, kada ga je odbila Češka, kada nije dobio agreman. Nisam mu dala podršku, ali javno nikada nisam rekla ništa protiv njega. Takođe, tu su interesne stranačke grupe, ne samo iz Hercegovine, nego iz Sarajeva koje vode svoj rat sa Komšićem, ali sam rekla da me ništa od toga ne zanima. Nastupam kao pojedinac, nisam član nijedne stranke. U priču ulazim potpuno finansijski osigurana. Posjedujem stan u Ljubuškom od 120 kvadrata i vlastiti ‘audi’. Neće mi trebati ambasada da kupim ‘audi’, jednom sam čak prestigla Čovića i njegovu pratnju tim ‘audijem’ – navela je Mlinarevićeva.

Kada je dolazila u MIP, kaže da su je iz brojnih izvora upozorili da dolazi “u najgoru institucuju u državi i da je rat koji smo vodili mala maca naspram krvavog rata koji se svakodnevno tamo vodi, naspram stranačkih i svih drugih interesnih grupa koje tamo djeluju“.

– Ali, u 15 dana priprema nailazila sam na sjajne, iskusne i stare diplomate koji su mi se zaista obradovali. Radila sam od jutra do mraka, papire sam donosila kući pripremajući se najbolje što znam. Pričam talijanski i engleski jezik i imam položen česki jezik. Ministar inostranih poslova Igor Crnadak je bio izraziro kooperativan iako se još nismo nijednom sreli. Trudio se da sve što se dešava prema meni balansira na najbolji način – zaključila je Mlinarevićeva, koja je na Fesjbuku dobila na stotine poruka podrške.

