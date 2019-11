Milorad Dodik: “Za saradnju s NATO potrebne nove odluke Predsjedništva”

Ponovio je da se dokumentom ne prejudicira članstvo, i da svaka priča o bilo kakvoj saradnji mora da prođe proceduru odlučivanja u Predsjedništvu BiH.

Ističe i da su jake članice NATO dale garanciju da neće biti zahtjeva o članstvu, zbog čega je i odlučeno da se dokument podrži.

– To nije Nacionalni akcioni plan, nema ni naziv toga i ono što smo mogli da pridobijemo u razgovorima s predstavnicima različitih zemaljama, a važnim članicama NATO, jeste činjenica da su oni rekli da to neće poslužiti za aktiviranje bilo čega. To je nešto što je nama dalo osnovu da kažemo – OK, idemo u to – rekao je Dodik i dodao da vjeruje u ozbiljnost velikih zemalja.

Poručio je narodu u RS da nema potrebe za bilo kakvom sekiracijom.

– Јa nisam čovjek koji je spreman da žrtvuje minimalne interese Republike Srpske. Nisam spreman da za bilo kakvu vlast degradiram odluke Narodne skupštine Republike Srpske. Kada se formira Savjet ministara i kada stupi na snagu ono što je dogovoreno, ja ću biti taj koji će inicirati sjednicu Narodne skupštine i dostaviti i javnosti taj dokument u kojem će moći da procijene – istakao je član Predsjedništva BiH.

Poručio je da je ključna rečenica u samom početku tog dokumenta glasi – Taj dokument ne prejudicira članstvo i da su za bilo kakvu odluku o saradnji sa NATO potrebne nove odluke Predsjedništva, piše “RTRS“.

Loading..

loading...

Facebook komentari