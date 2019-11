Gupta: To jeste ANP, kažu da je nešto drugo, ali nije. Ovo je ANP

Kada je BiH dobila iz NATO-a izradu Prvog godišnjeg Nacionalnog plana za članstvo (ANP), podsjetila je Gupta, bila je dužna da to uradi do kraja ove godine.

”To jesu pitanja iz oblasti sigurnosti, odbrane, resursa i drugo. To jeste i pitanje reformi, ali da budem jasnija to je ANP. Zbog specifične situacije u BiH mnogi dužnosnici u svojim izjavama su govorili da je to nešto drugo. To nije istina. Ovo je ANP. Kakve će odgovore ponuditi oni koji budu slali taj plan to ne možemo sada znati”, kazala je Gupta u razgovoru.

Precizirala je da to u svakom slučaju moraju biti konkretne i tačne stvari koje odgovaraju činjenicama.

”Potpis ANP-a od strane Predsjedništva BiH bio je historijski iskorak kada su u pitanju vanjskopolitički ciljevi BiH. BiH je doživjela najjači iskorak i poltički zaokret poslije Daytonskog sporazuma. Ovo je sada prva faza poslije koje idu naredni koraci, koji će se koordinirati između NATO-a i BiH. Svakako će tu biti jos pitanja i uvjeta koje će BiH morati završiti. To uključuje dijalog. NATO je savršen, najjači vojno-politički savez na svijetu i vrlo je konkretan kada je u pitanju saradnja. Oni jako cijene i poštuju partnerstva. Mi smo zemlja partner i mislim da smo potpisivanjem ANP-a dobili veliki međunarodni kredibilitet kod NATO-a, kao i kod naših saveznika koju podupiru put BiH u NATO i EU. Da, mi smo na neki način odblokirali državu i izvodimo je iz stagnacije. Predsjedništvo BiH je imalo ključnu ulogu u tome”, kaže Gupta.

Pritom ističe i da je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik napravio ispravan potez i da je ovaj put pokazao da bi možda gradio pomirljivu, kompromisnu politiku upotrebljivog koncepta u BiH.

”To bi se trebalo cijeniti. Mir i kolektivna sigurnost, kao i ekonomija su najvažnji za BiH. NATO nam je najvažniji i najprioritetniji vanjskopolitički cilj. Sada se svi moraju uključiti aktivno da se implementiraju i drugi vanjskopolitički ciljevi. ANP je donio optimizam”, zaključila je Gupta.

Podsjećamo, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na vanrednoj sjednici u Sarajevu donijelo odluku o imenovanju Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Na istoj sjednici Predsjedništvo BiH je donijelo odluku da će u NATO sjedište u Briselu dostaviti dokument Program reformi Bosne i Hercegovine, u roku od jedan dan nakon što Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH potvrdi imenovanje predsjedavajućeg i ministara Vijeća ministara BiH, prenosi “Fena”.

