“HDZ je blefirao sa zahtjevom o promjeni Izbornog zakona”

Zaimović je kazao da je i dalje optimista da će do dogovora doći.

“Ja sam i u ovom trenutku optimista. Moju zadnju izjavu su neki pogrešno prenijeli, kazao sam da se može formirati vlada za mjesec dana kada dođe do Parlamenta. Jesam bio optimista i danas sam optimista kada je u pitanju imenovanje federalne vlasti”, kazao je.

Poruke pune optimizma, bez konkretnog dogovora?

“Ako se vratimo nekoliko mjeseci unazad, svjedočimo da u izjavama HDZ-a kažu da nema federalne vlasti bez usvajanja izmjena Izbornog zakona. ovaj put sam zakon nije uslov za formiranje federalne vlade, nego principi koje treba dogovoriti da bi se išlo u formiranje vlasti na federalnom nivou. Dakle, ovaj put to nije gotov Izborni zakon koji treba usvojiti Parlament, nego principi na kojima će se raditi. Jedan takav zakon zahtjeva puno vremena, širu raspravu i u tome je razlika. Već timovi rade na usaglašavanju dokumenta o ovim principima”, kazao je Zaimović, piše “Slobodna Bosna“.

Dodao je da ako se nastavi trenutnim tempom, vlast se može formirati do kraja godine.

“Svi smo mi na neki način želeći da se to desi što prije, prognozirali ono što smo željeli. Možda to u tim trenucima nije bilo realno. Naravno, svjesni ste da je formiranje vlasti stvar dogovora 2,3,4 strane. Svako od nas pojedinačno ne može garantovati da će se to desiti. Ako se nastavi ovim tempom dogovaranje, na sljedećem sastanku je dogovoreno da budu i predstavnici DF-a i SBB-a mislim da se to može uraditi do Nove godine”.

ANP kao kamen spoticanja za formiranje Vijeća ministara? Kako naći izlaz?

“O tome smo više puta govorili na različitim nivoima. U svakom odnosu više osoba ili subjekata, da bi se postiglo rješenje mora se težiti kompromisu. Za ovu stvar, svi trebaju biti spremni za kompromis. ANP je nešto što nas zakon obavezuje”, kazao je Zaimović.

