Opet dogovorili da će se i dalje dogovarati

Nakon dugo vremena, te nekoliko mjeseci zastoja, na Trgu BiH živa atmosfera, piše “N1“.

A bio je to dan u kojem su najprije za istim stolom sjele delegacije SDA i HDZ-a: tema jedna – izmjene Izbornog zakona BiH.

I dogovoreno čini se samo jedno, odnosno da će se i dalje dogovarati. Uz to, sami sebi dali su novi rok za rješenje krize.

“Vjerujem da ćemo napraviti jedan precizan plan, kako da ove dvije stranke, ja se nadam do kraja idućeg tjedna, možemo ponuditi neka rješenja”, kazao je Dragan Čović, HDZ BiH.

Na kojima već rade , te će ih uskoro i predložiti.

“Cijenimo da ima šanse za postizanje dogovora. Kada napravimo okvir onda ćemo uključiti i koalicione partnere, odnosno SBB i DF”, dodao je Bakir Izetbegović, SDA.

A do tada pokušavaju naći i rješenje za deblokadu državnog parlamenta.

Tako je su održli i zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH., a po njezinom ishodu slična poruka – i dalje se dogovaramo; atmosfera je dobra, idemo korak po korak.

“Ohrabreni smo da su sve točke dnevnog reda formalno završene. Jedna od točaka je da ćemo biti domaćini Senata Parlamentarne skupštine Evrope. Korak po korak sustižemo nešto što stoji već 13 mjeseci ispred nas”, istakao je Čović.

Da se nakon tih istih 13 mjeseci nešto pokrene, poručili su prije nekoliko dana i SDS i PDP te uputili incijativu kojom traže izmjene Poslovnika. No, kada će se ta inicijativa razmatrati, još nije poznato.

“U ovisnosti od toga što inicijatori budu htjeli. Da li će tražiti redovnu ili hitnu sjednicu i u skladu s tim proceduram ćemo organizirati sjedicu, ponavljam u skladu sa Poslovnikom, o radu Parlamentarne skupštine BiH”, kazao je Denis Zvizdić, SDA.

Do tada, razgovori se nastavljaju i to već sutra u Mostaru, ovaj put za stolom Čović-Dodik. Predsjednik SNSD-a danas ponavlja – od ANP-a nema ništa.

“Mi nismo glupi da kažemo: Hajde vi to nazovite kako hoćete, neka se ne zove ANP, a onda to pošaljete u Brisel i oni to smatraju kao ANP. Zar stvarno misle da smo toliki kreteni? Naravno da nismo”, poručio je Milorad Dodik, SNSD

A to isto jedni drugima za pregovaračim stolom možda će si reći već iduće sedmice, kada se očekuju razgovori na relaciji SDA-HDZ-SNSD.

Loading..

loading...

Facebook komentari