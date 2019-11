Fahrudin Radončić se “ljutnuo” na SDA, ali SBB za sada ostaje dio vladajuće koalicije

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić jedan je od najtransparetnijih bosanskohercegovačkih političara kada je riječ o iznošenju mišljenja na društvenim mrežama.

Sa svojim prijateljima na Facebooku i Instagramu tako je nedavno podijelio fotografiju zmije, tačnije poskoka, uz opis: “Jedan moj prijatelj postavio je vrlo edukativan status na Instagramu: ‘Jedan čovjek je ugledao zmiju kako gori i odlučio je da je izbavi iz vatre, ali kada je to učinio zmija ga je ujela. Uslijed reakcije koja je uzrokovala bolom ovaj čovjek ju je ispustio i životinja je ponovo pala u vatru te nastavila da gori. Čovjek je pokušao da je izbavi ponovo i ponovo ga je zmija ujela. Jedna osoba ga je posmatrala i odlučila da mu priđe te mu je rekla: – Oprostite, ali Vi ste tvrdoglavi. Zar ne razumijete da će vas ujesti svaki put kada je pokušate izbaviti iz vatre?”

S obzirom na to da je već nekoliko svojih statusa posvetio kritikovanju Stranke demokratske akcije (SDA) može se protumačiti kako je poskok iz Radončićeve priče upravo SDA. Naime, lider SBB-a ranije je u nekoliko navrata javno istupao i tvrdio kako je SBB ušao u vlast da bi spasio državu, a ne radi ministarskih i direktorskih pozicija.

Ipak, Radončićeva ljutnja barem za sada neće se direktno odraziti na odnose SBB-a i SDA. Ukoliko se podsjetimo Radončićeve izjave da ulazak u vlast sa dosadašnjim ljutim rivalima znači da će gledati interes države, a svoje lične sujete ostaviti po strani, ovakav pristup politici nikoga ne iznenađuje.

SDA i SBB bar za sada ostaju partneri u formiranju vlasti na nivou entiteta Federacija BiH zajedno s HDZ-om BiH i DF-om. Ovu informaciju potvrdila je za “Klix” šefica Kluba zastupnika SBB-a u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Azra Hadžić-Bećirspahić koja nam je rekla da SBB nije nikakav kočničar u formiranju vlasti na nivou FBiH.

“SBB nema toliki broj mandat da može biti osnov za formiranje vlasti. To trebaju učiniti dvije najjače stranke u Parlamentu FBiH, a to su SDA i HDZ BiH. Ukoliko se oni dogovore, mi tu stojimo na raspolaganju da što prije dođe do formiranja vlasti“, kazala je Hadžić-Bećirspahić.

Na direktno pitanje da li je SBB još uvijek zainteresovan da ide u proces formiranja vlasti sa SDA, HDZ-om i DF-om, Hadžić-Bećirspahić je odgovorila: “Naravno“.

SBB generalno dobro sarađuje i sa strankama koje nisu zainteresovane da sa SDA i HDZ-om BiH budu dio nove parlamentarne većine, a prije svega riječ je o SDP-u i Našoj stranci.

“Mi imamo sa svima dobru saradnju i podržavamo sve što je dobro za naše građana bez obzira iz koje političke stranke dolazili prijedlozi“, rekla je ona.

Na pitanje koliko građani FBiH gube zbog činjenice da se izvršna vlast u FBiH nalazi u tehničkom mandatu, Hadžić-Bećirspahić nam je rekla da FBiH gubi samim tim jer ministri rade u tehničkom mandatu.

“Izabran je novi saziv Parlamenta FBiH, a kojem će novi budžet predložiti Vlada FBiH u tehničkom mandatu. Svi smo očekivali da će davno doći do formiranja vlasti na nivou FBiH. Moje mišljenje je da do formiranja vlasti neće doći do kraja godine“, rekla je Hadžić-Bećirspahić.

Loading..

loading...

Facebook komentari