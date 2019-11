MEKTIĆ O MIGRANTSKOJ KRIZI U BiH – “Dodik neka predloži bilo šta, ja ću usvojiti”

– Milorad Dodik kao srpski član Predsjedništav BiH, zagovara priču da Ministarstvo bezbjednosti BiH nema nikakav plan i da je on nekoliko puta tražio informacije. To je laž, jer mi na svakoj sjednici Savjeta ministara imamo tačku vezanu za problem migracija. Predsjedništvo je tražilo operativni plan, i mi smo ga radili i izvode sa konkretnim zaključcima mjesta se stavlja Predsjedništu BiH – rekao je ministar Mektić.

Dodaje da imaju problema sa graničnom policijiom i da nedostaje mnogo policajaca.

– Prva naša mjera je bila da popunimo broj policajala koje nedostaje. Predsjedništo kao predlagač budžeta nije dobrilo novac za proširenje policije, niti je dalo i jednu marku za proširenje granične policije – rekao je on.

Kaže da naše komšije imaju dobru opremu i mnogu su spremniji za migrante od nas. Navodi da je druga mjera bila da Predsjedništvo BiH odobri oružane snage.

– S tim da vojska mora biti fokusirana isključivo na migrane i to bez oružja. Izlaska iz tog fokusa nema. Ne vidim ništa sporno u tome da oni tu budu naoružani i potčinjeni graničnoj policiji. Dodik nije dozvolio ni to – rekao je on.

Treća mjera je da granicu na pojedinim mjestim stavimo žicu, da migranti ne bi mogli prolaziti.

– Milorad Dodik je odbio i tu mjeru. Sada vi prosuditi koji mjeru sljedeću ja mogu da izmislim? Osim što smo uspjeli je da dio policijskih snaga preusmjerimo da nam pomogne u zaštiti granice – rekao je on.

Kaže da je Dodik rekao da niko sem MUP Republike Srpske ne smije na granicu, što je on i ispunio.

– Laž je da sam ja sačinio bilo kakav sporazum u kome federalna policija traba da dođe u Republiku Srpsku, ja nisam ni ovlašten da to radim – rekao je on, te podsjetio na lažne vijesti o sastanku na kome je navodno vršen pritisak na direktora Granične policije.

Mekrić ističe da želi da se problemi riješe, da se migrantska kriza ne širi, ali da je Predsjedništvo BiH odbilo sve mjere koje je predložio i tvrdi da nisu predložili ništa.

Dodaje da on nema vile u drugim zemljama i gradovima, i da želi da živi u Republici Srpskoj sa svojim djecom i unucima.

– Zar moramo da bježimo odavde i budemo tamo negdje građani drugoga reda? Neću da rušim ni BiH, kao što to radi Milorad Dodik. On može da ruši BiH jer ima vilu u Beogradu u koju može da stane cijela njegova porodica. Milorade, ako ti se ne sviđa BiH idi u Beograd, Kipar ili gdje već imaš kuće – rekao je Mektića, naglašava da Predsjedništvo BiH ne dozvoljava da se sklopi ugovor sa Fronteksom kako bi nam evropski policijacu došli u BiH da vrše monitoring naše i susjednake policije.

– U kakvu nas Evropu Dodik gura? Sve opstruiše, koči i blokira. Sporazumi stoje u Predsjedništu BiH i sve se koči. Milorade, kada već ne može proći ništa naše, daj ti predloži ja ću usvojiti – rekao je on.

– Trenutno je sporna lokacija Vučjak gdje se nalazi oko 1.000 migranata. Ta lokacija je napravljena kao divlja. Operativni štab koji je to radio, kojim ja predsjedavam, je najpribližnije lovačkom društvu. Ne možemo ništa uraditi, to je ozbiljan problem. Ja nisam znao da je to godinam bila deponije. Ljudi iz EU su rekli da je to štetno i da ne daju svoj novac – rekao je Mektić i dodao da niko ne da lokaciju za smještanje migranata, te da je još uvijek traže.

– Tada su rekli da sam ja bezobrazno to odbio, a mi smo trebali da u to uložimo dva miliona – dodao je on.

Nije htio da govori nove lokacije kako se opštinska vijeća ne bi odmah sastala i branila tu lokaciju.

Sve što je mogao da kaže da lokacije nisu u Republici Srpskoj, jer Vlada Srpske ne da, te da u obzir ne dolazi ni Medeno polje, piše “Srpskainfo“.

