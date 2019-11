“Kuknjava i jadikovka SNSD-a za foteljama u Vijeću ministara BiH”

On je isatakao da je iz Informacije jasno da SNSD-u ne samo da nije stalo do jedinstva stranaka iz Srpske, nego da žele lažima i konstrukcijama da još više proizvode sukobe i podjele.

Crnadak je rekao da je glavna crta koja se provlači kroz cijeli materijal za posebnu sjednicu je, zapravo, velika kuknjava i jadikovka što SNSD još uvijek nije formirao vlast, prenosi “BN“.

“Očigledno je da posebne sjednice uopšte ne bi ni bilo da je Vijeće ministara formirano, što je najtužnija činjenica, jer pokazuje da SNSD-u nije stalo ni do vraćanja nadležnosti, ni do srpskog jedinstva, nego samo do fotelja u Vijeću ministara”, zaključio je Crnadak.

Loading..

loading...

Facebook komentari