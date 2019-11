Željko Komšić: “Strahujem od rasta euroskepticizma”

Komentirajući zbog čega je među prvima reagirao kada je EU odbila otvoriti pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, kazao je da je nastojao izraziti jednu vrstu solidarnosti.

– Mislim da je ona potrebna svim zemljama regije koje nastoje da se približe EU. Već sada svi osjećamo negativne posljedice odluke EU. Bojim se izrazitog rasta euroskepticizma, pri čemu bi mogle profitirati one politike koje zemlje regije ne žele vidjeti ni u Evropskoj uniji ni u NATO savezu – kazao je Komšić.

Ipak, dodao je, trebamo posvetiti provođenju mjera i preporuka iz Mišljenja Evropske komisije, prije svega radi sebe samih, jer postoje neki civilizacijski i pravni okviri koji jesu i evropski i svjetski standard kojeg trebamo dosegnuti, zbog nas samih.

Odgovarajući na pitanje o stalnim pokušajima iskrivljavanja istorije, posljednjih dana o tuzlanskoj Kapiji, a koji dolaze iz Beograda i koji podršku nalaze i u javnim emiterima naše zemlje, Komšić je rekao da ima utisak da kada takvi govore o pomirenju plediraju na to “da se pomirimo s njihovim lažima”.

– Uzrok toga jeste mnogo dublji. Sa jedne strane postoji vrlo agresivan pristup u nametanju laži i iskrivljavanju istine, dok sa druge strane, ove naše bosanskohercegovačke, vlada princip šutnje koja je nametnuta odavde iz Sarajeva. Ne vi ne smijete da reagujete na laži o tuzlanskoj Kapiji, jer ako to uradite onda ste vi ti koji dižete tenzije. Šta god sad kažem, naći će se neka „umna“ glava koja će kazati; Komšić diže tenzije. Tako da to nije pitanje za mene nego za ovo društvo. Pitanje, kako smo pristali na to, da nam gaze dostojanstvo, pljuju po mrtvima a da mi ne pri tome ne možemo reći; čekajte, do kada više s tim. I tako dok Novak Đukić slobodno hoda po Srbiji, dok se organizaciji ministarstva odbrane Republike Srbije veliča njegov zločin, mi koji bismo se usudili tome usprotiviti smo oni koji dižu tenzije. Žalosno. Problem je u Sarajevu a ne u Beogradu – rekao je, između ostalog, Komšić za “Oslobođenje“.

