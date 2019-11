Mladen Ivanić: “Na Dodiku je odgovornost da formira vlast”

S obzirom na to da nijedan to ne želi, mislim da je vrlo teško očekivati formiranje Savjeta ministara, a sami su sebe doveli u takvu situaciju isključivim stavovima koji su počeli još u kampanji”, rekao je bivši član u Predsjedništvu BiH Mladen Ivanić.

On je u intervjuu za “EuroBlic” rekao da nema srednjeg rješenja za političku krizu formiranja vlasti u BiH.

Navodi da bi bio iznenađen kada bi se nešto promijenilo do lokalnih izbora a, kako kaže, nije siguran ni da bi se nešto promijenilo poslije toga.

“Mislim da ima smisla da Predstavnički dom radi zbog onih stvari koje su korisne za Republiku Srpsku, zbog finanijskih sporazuma, EBRD-a i slično. Ali, lično nisam zagovornik formiranja novog Savjeta ministara. Mislim da je to obaveza SNSD-a. Što se mene tiče, ne bih savjetovao nikome iz SDS-a i PDP-a da u ovom trenutku razmišlja o tome”, rekao je Ivanić.

Što se tiče priča o legitimitetu, Ivanić kaže da je legitiman svako ko može da napravi većinu.

“I za PDP, i za SDS su glasali građani. Dodik je svojevremeno napravio vrlo legitimnu Vladu Republike Srpske sa dva poslanika i niko nije postavio pitanje legitimiteta te vlade, jer su imali većinu. Zato mislim da je to pogrešna, nekorektna i lažna teza. Ako možete formirati vlast, zašto da ne? Drugo je to što ja u ovom trenutku mislim da to ne treba raditi, nego da odgovornost treba ostaviti Dodiku, da pokaže svoju snagu i formira vladajuću većinu. Osim toga, Izetbegović je jasno rekao da on hoće samo sa Dodikom. Tu vrstu ljubavi ja ne bih prekidao”, kazao je Ivanić.

Govoreći o dešavanjima u regionu, Ivanić je rekao da je Balkan postao predmet velikih sukoba.

“Imenovanje američkih izaslanika za Zapadni Balkan i za pregovore Beograda i Prištine nije posljedica nekog velikog značaja koji mi ovdje imamo i nekog velikog prioriteta u njihovim politikama, nego je daleko više rezultat njihovih međusobnih odnosa. Očito je da će taj međunarodni politički sukob, ako mogu tako da ga nazovem, trajati”, kazao je on.

Ivanić ne očekuje neke velike promjene, posebno kada je riječ o BiH.

“Nema šanse da se osnovni okvir uređenja BiH u nekom kratkom periodu promijeni. Samo su dva dva načina za to. Prvi je da se mi međusobno dogovorimo, a jasno je da se ne možemo dogovoriti, jer bi Bošnjaci odmah željeli BiH bez entiteta, Srbi nezavisnu Republiku Srpsku, a Hrvati treći entitet. Jednako tako je vrlo teško očekivati da bi u ovom trenutku Rusija, Amerika, EU i uz to, zbog posebnih interesa, Hrvatska, Srbija i Turska, mogle da se dogovore o nekoj novoj BiH”, kaže Ivanić i dodaje da se narednih 15-20 godina ništa krupno neće desiti na preuređenju BiH.

Na pitanje kako treba da se postavimo prema sukobu interesa velikih sila na Balkanu, Ivanić je odgovorio:

“Svakom dovoljno blizu, nikom previše. Kao kada se grijete oko vatre – niti valja da ste previše blizu jer ćete izgorjeti, niti valja da ste predaleko, jer ćete se smrznuti. Od političara i vještine plivanja u tim okolnostima zavisi kako će to proći. Mislim da nije dobro da političari postanu sredstvo velikih; moraju da imaju dovoljan stepen sopstvene samostalnosti, a to zavisi od njihovog umijeća”.

Da li priču o poziciji Republike Srpske na bilo koji način treba povezivati s pitanjem Kosova, Ivanić kaže da je on protiv toga.

“I Kosovo i Republika Srpska su prostor gdje Srbi polažu svoje pravo. Kada vezujete jedno za drugo, onda se jednog odričete. Naravno, u širem kontekstu sve ima veze, ali ne bih to povezivao na način ‘ako oni ono, mi ćemo ovo’, jer bismo se nečeg odricali, a ja ne vidim nijedan razlog da se odričemo. Podsjetiću da postoje zemlje koje polažu pravo na svoje teritorije, iako su svjesni da to ne mogu tako lako ostvariti. Uzmite Kinu i Tajvan. Zašto mi to ne bismo mogli historijski da gradimo? Tu, prije svega, mislim na Kosovo”, rekao je Ivanić.

