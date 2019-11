Draška Stanivukovića novinar pitao da li je gej, a mladi političar je ovako odgovorio

– Svako ima pravo na svoje seksualno opredjeljenje. U tome niko nikoga ne treba da sputava. Vidjeli smo nasilje kada je to u pitanju. Oni trebaju da imaju potpunu zaštitu, ali nisam za to da se to isuviše promoviše na trgovima i ulicama – istakao je za “Avaz” Stanivuković, koji je posljednih dana na žestokom udaru poslanika SNSD Ilije Tamindžije.

Naims, Tamindžija je u skupštini RS prvo rekao da je poslanica Jelena Trivić zaljubljena u Stanivukovića, a potom je mladom poslaniku PDP indirektno rekao da je gej.

– Možda je upravo Tamindžija ono što podmeće meni. Anegdote pričaju da Tamindžija nije otišao u vojsku, jer se vojske uplašio – ističe Stanivuković.

Na pitanje u kakvim je odnosima sa poslanicom Jelenom Trivić Stanivuković je ovako odgovorio.

– Ne mogu da vjerujem da me to pitate. Mi smo, prije svega, kroz ovu borbu postali najiskreniji prijatelji. Više ne dijelimo samo skupštinske klupe i posao. Sada dijelimo i ideologiju i iste vrijednosti. Sretan sam što me put naveo na nekoga kao što je ona.

Stanivuković je rekao da voli konje i pse, a na pitanje koliko je platio konja je ovako odgovorio.

– Živa bića nemaju cijenu. Taj konj vrijedi više od pojedinih poslanika u NSRS. Pojedini poslanici su se mnogo jeftinije prodali. Moj konj Fargo nije mnogo plaćen.

“Skoro kao James Bond”

Stanivuković se i pohvalio da može da napravi 70 sklekova “u komadu”.

– U odličnoj sam formi. Trčim polumaraton za sat i 50 minuta. To je dobro vrijeme. Plivam, trčim, igram stoni tenis, tenis, košarku. Skoro kao James Bond.

