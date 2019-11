Zoran Milanović: U Bosnu i Hercegovinu neću ići po glasove

U Bosnu i Hercegovinu, rekao je, neće ići. “To su hrvatski birači, takvi su po Ustavu, ali poznati su bili moji stavovi i prije. Tamo sam odlazio ne po novac i ne po glasove. Ići u kampanju u drugu državu smatram nemoralnim”, rekao je Milanović.

“Ja ću biti jasan i glasan, neću lupati šakama o stol, govorit ću o stvarima koje vidim i znam”, rekao je Milanović.

Milanović je komentirao i izjave predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović o nogometnim klubovima u Jugoslaviji.

“To je kao kad djetetu kažete, ako nije samo shvatilo, da nema Djeda Mraza. Neka djeca to shvate sama, neka imaju emocionalnu krizu, ali Hajduk je bio to što je bio. Ne znam kakve su to bile poruke, Hajduk je bio takav kakav je bio. Predsjednica je rekla da je navijala za Dinamo i Hajduk, jer su to bili hrvatski klubovi, a Rijeka nije. To je netočno i uvredljivo”, rekao je Milanović, dodavši da on nije razmišljao o glasovima birača u Splitu ni u Rijeci, prenosi “Klix“.

