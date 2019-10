Oglasila se Ambasada SAD o stavu Čovića za ANP: Ostajemo privrežni miru i sigurnosti u BiH

Upitani da prokomentarišu današnju izjavu predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH Dragana Čovića da “prvi godišnji Nacionalni plan (ANP) ne treba biti uslov za formiranje Vijeća ministara”, iz Ureda za odnose s javnošću Ambasade SAD za Patriju kažu: “I formiranje vlasti i kontinuirani napredak ka reformama koje su u skladu sa postojećim ciljevima i opredjeljenjima vanjske politike ključni su za BiH i njenu budućnost. Sjedinjene Američke Države ostaju privržene miru i sigurnosti u BiH, te prosperitetnoj budućnosti za građane ove zemlje i bit će snažan partner potpuno funkcionalnoj vlasti posvećenoj radu na reformi odbrane, unaprijeđenju socio-ekonomskih reformi, te jačanju vladavine prava”.

Podsjećamo, Dragan Čović je danas organizovao kafu za novinare i u razgovoru o ANP-u upitao novinare: “ko je od vas znao za ANP prije pola godina? Niko”.

“Ja bih rekao, neću reći izmišljena kategorija, jer ću nekoga povrijediti, jer smo najjači zagovornici pristupa NATO savezu, to nije ni bošnjačka ni srpska strana koja vrlo otvoreno kaže ne zbog Srbije, dok bošnjačka strana to radi malo drugačije, ali uvijek nađe načina da se to ne desi. Bez obzra šta će neko reći, mogu vam naći bezbroj primjera u zadnjih 15 godina kako su to radili. Tobože smo za taj put, ali ćemo sve učiniti da tog puta nema. Ja bih to kazao ovako, ako ste za taj put, hajmo napraviti neku pretpostavku da progutamo neke stvari i idemo dalje”, istakao je Čović.

Predsjednik HDZ-a je poručio za “Patriu” da je “ovo oko ANP-a poslužilo samo kao igra”.

