“Čelnici SDS-a i PDP-a podržavaju projekt SDA čiji je cilj stvaranje stvaranje unitarne države pod bošnjačkom dominacijom”

– Oni godinama zajedno rade na tome, a ucjene SDA u vezi s nastavkom NATO puta BiH samo su sredstvo za ostvarivanje konačnog cilja. Zato su SDS i PDP, koje građani Republike Srpske nisu podržali, za Sarajevo i SDA prihvatljivi koalicioni partneri – rekao je Košarac “Srni”.

On je rekao kako “počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić grubo obmanjuje javnost kada kaže da nema uvjeta i da ne bi sudjelovao u formiranju većine u Zastupničkom domu Parlamenta BiH za izbor novog Vijeća ministara”.

– To nije točno jer oni imaju zeleno svjetlo SDA da ostanu u novom Vijeću ministara. Problem je u tome što Bakir Izetbegović u toj većini hoće da vidi i HDZ jer se bez te stranke ne može formirati vlast u FBiH i u nekoliko kantona. Dodatni problem im predstavlja to što Dragan Čović neće da uđe u takvu vlast jer je svjestan činjenice da bi to bio početak kraja legitimnog predstavljanja Hrvata i u zajedničkim institucijama BiH i u FBiH – rekao je Košarac.

On je pozvao Ivanića da, umjesto što napada člana Predsjedništva BiH i lidera SNSD-a Milorada Dodika, objasni javnosti koju su cijenu spremni platiti SDS i PDP da bi ostali u Vijeću ministara.

– Ivanić je prije nekoliko dana jasno i glasno rekao da godišnji nacionalni program (ANP) treba poslati u Brisel. Ta izjava je potvrda da su SDS i PDP prethodno pripremili teren za usvajanje i slanje ANP-a, a onda su, u dogovoru sa SDA, odlučili da slanje tog dokumenta fakturišu SNSD-u. Oni su znali da mi na to nećemo pristati i da će im to osigurati da sjede u ministarskim foteljama, dijele novac i zapošljavaju kadar onoliko dugo koliko to odgovara SDA i dijelu međunarodne zajednice – zaključio je Košarac, prenosi “Srna”.

