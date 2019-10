“Ivanić ubjeđuje javnost da se Godišnji nacionalni program (ANP) mora poslati u NATO”

– Ivanić danas u stvari poziva Dodika da nastavi prenositi nadležnosti kao što je on radio, iako je potpuno jasno da nakon njegovog i njihovih mandata Dodiku nije ostalo gotovo ništa da iz Srpske prenese na BiH. Zato Ivanić ide i korak dalje i provocira Dodika da nije vratio sve nadležnosti u Republiku Srpsku koje je on sa ortacima iz SDA prenosio na nivo BiH čime se hvalio na akademiji SDA, tvrdeći da je upravo on zaslužan za prenos nadležnosti iz oblasti indirektnih poreza i oružanih snaga na nivo BiH, a ne međunarodna zajednica kao što se misli – rekao je Košarac “Srni”.

On je dodao da Ivanić tek sada uviđa razliku između funkcije člana Predsjedništva što je bio on i srpskog člana Predsjedništva, što je danas Dodik.

– Ivanić je izvidnica SDS i PDP, a njegov zadatak je da javnost ubjeđuje da se Godišnji nacionalni program mora poslati u NATO i da SDS i PDP treba da formiraju staru novu vlast na nivou BiH. Na tom putu ih niko neće zaustavljati, ali umjesto zamišljenih duela sa Dodikom neka se pripreme za susret sa narodom u Republici Srpskoj. Da je cijena te vlasti tako mala, zar misle da bi njih sačekalo da je plate – istakao je Košarac.

Ivanić je danas izjavio da Dodik za godinu dana u Predsjedništvu BiH nije uspio ništa da napravi od onoga što je obećavao, te da stoga svjesno izmišlja sukobe s opozicijom, pokušavajući ih optužiti za svoje neuspjehe.

