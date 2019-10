Arnaut: “U potpunosti podržavam Komšićevu priču – prvo NATO, a onda sve ostalo”

Pohvalio je rad aktuelne Vlade Kantona Sarajevo i izrazio nadu da će ona opsatit i u naredne tri godine. Također, podržao je stav predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića o NATO putu i insistiranju na ovoj temi.

“Svaki put kad sam došao, nikad nisam zakasnio. Poenta je da treba krenuti na vrijeme, a za sve ostalo dobro u ovom gradu zaslužna je Vlada KS“, kazao je Arnaut na početku gostovanja na “N1“.

Kako je kazao, još u novembru prošle godine kada su počeli pregovori o formiranju nove Vlade KS koju trenutno čini šest stranaka, on je tada izjavio je to pozitivna priča.

“U Americi sam bio advokat i vratio sam se u BiH upravo radi politike koju sada provodi Vlada KS. Već sada imamo godinu dana djelovanja te vlade. Transparentnost, taj jedan osjećaj da vlada bude servis građanima, je nešto što BiH nikada nije vidjela do sada. Zbog toga stalno ponavljam priču da je ovo jedan strateški projekat koji zdušno podržava međunarodno zajednica, ovaj zapadni dio međunarodne zajednice kojem mi težimo, i zbog toga ja, između ostalog, zaista podržavam ovu vladu. Nadam se da će imati pune četiri godine da pokažu šta sve može, zna i kako se rade stvari na Zapadu“, kazao je Arnaut.

Govoreći o ulozi SBB-a u vlasti Kantona Sarajevo, Arnaut je kazao da je još u februaru porčio da bi strateška greška bila srušiti aktuelnu Vladu KS.

“Ja sam poprilično zadovoljan da je Vlada KS stabilna i ne vidim da postoje ruke koje su u mogućnosti da sruše tu vladu. Mislim da SDA koja je u opoziciji da budu protiv aktuelne vlasti. To je svugdje u svijetu tako. Ali to je 11 ruku, da namaknu 18, vrlo teško, pogotovo uzimajući u obzir rezultate koja ova vlada postiže. To se svakodnevno vidi. Garantujem vam da ću i naredne tri godine biti možda i najjači portparol Vlade KS. Ovo je jedna zapadna priča koja treba opstati i koja je strateški bitna za BiH. Građani trebaju shvatiti koliko je bitno da vlast bude njihov servis, a ne zadnjih 30 godina što smo vidjeli“, kazao je Arnaut.

Kako je kazao, na državnom nivou ima pet ili šest poslanika ili delegata koji zaista rade.

“U Domu naroda Zlatko Miletić i Denis Bećirović rade, predlažu zakone, inicijative. U Predstavničkom domu Saša Magazinović, Jasmin Emrić, ja, Aida Barčija, Peđa Kojović i još par ljudi koji imaju zaista puno aktivnosti. Svi ostali ne rade. A razlog znamo svi. Imamo jedno nerazumno insistiranje da se ne ka NATO putu i s druge strane imamo gospodina Komšića koji insistira na tom NATO putu i ja u potpunosti podržavam tu Komšićevu priču. Prvo NATO, a onda sve ostalo“, kazao je Arnaut.

Pogledajte gostovanje u video prilogu.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

