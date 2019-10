“Niko se više u Sarajevu ne obazire na to šta Dodik govori”

Ivanić je, gostujući u programu “N1“, kazao da formalno-pravno, bez formiranja vlasti, sve može da ide svojim tokom, ali da to ipak nije dobra poruka međunarodnim institucijama.

“Oni su sami sebe proglasili pobjednicima. U Republici Srpskoj znam da je bilo jako puno manipulacije i zloupotrebe izbornog procesa. Ja sam ovo predvidio, znao sam da se neće brzo formirati vlast jer način na koji su išli u izbore ima svoje posljedice. Oni su tako definisali stvari u izbornom procesu, naobećavali se, da je to (formiranje vlasti) nemoguće. Zato sada mislim da je nerealno očekvati formiranje vlasti, do narednih opštih izbora. Vrlo lako bi se moglo desiti da ne bude do 2022.”, kazao je Ivanić.

Govoreći o izbornim manipulacijama istakao je da oni koji su trebali nisu uradili ništa da to spriječe:

“Centralna izborna komisija nije ništa učinila da vrši novo brojanje, na par mjesta gdje su to uradili pokazale su se nepravilnosti. Zatim, međunarodna zajednica. Međunarodne institucije su prve išle na to ‘bilo je tu svačega, ali hajde da formiramo vlast.’ Bila je obaveza da se upozori na zloupotrebe u izbornom procesu. Nama se bave birokrate, oni ne žele da talasaju, oni žele da dnevno rutinski odrađuju posao”, kazao je te dodao:

“Postoji video snimak jednog čovjeka koji glasa na pet mjesta i nikom ništa. Ovi iz Tužilaštva neće da se zamjeraju pobjednicima. Ako se nastavi ovako kako je do sada bilo besmisleno je ići na izbore.”

Ivanić je kazao kako bi se u Predstavničkom domu sa ovakvom situacijom mogla formirati vlast, ali da u Domu naroda nije moguće.

“Sad plaćaju i jedni i drugi cijenu onoga što su obećavali javnosti. I SDA i SNSD hoće da budu pobjednici. SDA hoće da se pošalje ANP i onda da se formira vlast, a Dodik da se formira Vijeće ministara, a da nema ANP-a čime Izetbegović gubi. Lako su se oni dogovorili kada je bila podjela vlasti u Predstavničkom domu, sada je na red došla suština. Izvolite završite posao, zašto bi im neko sada pomagao?”, rekao je.

Kako bi se prevazišla ova situacija, Ivanić rješenje vidi u novom stepenu saradnje:

“Dodik govori da je za novi stepen saradnje, ali ne i za članstvo. Moj uslov bi bio da ćlanstva nema dok ne budu sve države u regionu u NATO-u, ali da se ANP pošalje.”

Govoreći o trilateralnom sastanku predsjednika Turske, Srbije i Predsjedništva BiH u Beogradu nije izrazio pretjeranu nadu da će BiH uskoro početi sa radovima na izgradnji auto-puta Sarajevo-Beograd:

“Najvažnija stvar koja se desila je početak izgradnje auto-puta i evidentno je da je Srbija tu odgovornija. Ja ću biti izuzetno sretan ako BiH prvi kilometar napravi u 5, 6, 7 godina. Ne znam se još ni trasa, ni kako finasirati.”

Svog nasljednika u Predsjedništvu BiH, Milorada Dodika, okarakterisao je kao nestrpljivog čovjeka:

“Ja mislim da se on u Sarajevu ne snalazi. Njegova ključna politička greška je kad je odlučio da dođe u Sarajevo. Ovdje politički pristup mora biti drugačiji, morate ići strpljivo, polako, uporno – on nije taj tip čovjeka. Često on zna upotrebljavati tešku retoriku, i kada treba i kada ne treba. Ima dosta momenata kada Sarajevo da razlog za tvrdu retoriku, ali ona se uguši jer su navikli na njegovu retoriku. Niko se više onda ni ne obazire na to što govori.”

Ivanić je rekao da Milorad Dodik u Sarajevu nije ostvario nikakav rezultat, niti je počeo da ispunjava predizborna obećanja.

