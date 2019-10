Hadžikadić o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH: Nefunkcionalna država koju vode ljudi koji je ne vole

Komentirajući odlazak članova Predsjedništva BiH u Sremsku Raču na postavljanje kamena temeljca kojim je označen početak radova na autoputu Beograd – Sarajevo, a da pri tome s bh. strane nije urađeno ništa, kazao je kako je ovo odraz vanjske politike koju nemamo, prenosi “Klix“.

“Činjenica da tri predsjednika, odnosno člana Predsjedništva, putuju na takve događaje, umjesto jednog, je zabrinjavajuća. Činjenica je i da gdje god odemo, mi pratimo nekoga, jer nemamo svojih ideja i rješenja. Čak su i trasu tog puta definisali drugi i na osnovnu uslova koje su nam drugi postavili. Idemo da razgovaramo s predsjednicima Srbije i Turske, a znamo da Turska već ima mnogo više ekonomskih veza sa Srbijom nego s BiH, a naš je ‘vječni prijatelj’. Čini mi se da mi jednostavno nemamo svoju riječ, mi ne djelujemo s pozicije snage i dok to ne bude, neće nas biti dugoročno u smislu puta ka progresu”, kazao je Hadžikadić.

Govoreći o putu BiH ka Evropskoj uniji s aspekta nefomiranja vlasti godinu nakon izbora, Hadžikadić je rekao da mi nismo uopće ozbiljan kandidat, jer smo nefunkcionalna država u kojoj nema vladavine prava i u kojoj nacionalne stranke vode svoje interese i preuzele su ingerencije države.

“Mislim da mi ovakvi ne trebamo EU. Tačno je da moramo da počistimo u svojoj kući prije nego se pridružimo drugoj kući. S druge strane, tačno je i da je EU imala priliku da nas gurne malo ka tom procesu, recimo da su mogli usloviti da sve države bivše Jugoslavije moraju ući zajedno ili nikako i na taj način utjecati da pomažemo jedni drugima zbog svojih interesa. Razgovarao sam s ambasadorima i predstavnicima evropskih država koji su kazali da bi to bilo dobro, ali da EU ne može mijenjati pravila da bi se pomoglo nama. Ali nisu uvijek bili koegzistentni, jer kako bi zemlje Istočne Evrope ušle u EU kada nisu bile spremne”, rekao je.

Smatra da je EU odlučila da nam ne pomogne zbog svoje podijeljenosti. Dodao je kako međunarodna zajednica kao takva ne postoji, već da postoje interesi država koje je čine, tako da od njih ne možemo očekivati reakciju.

“Uvjeren sam da mi to moramo uraditi sami. Sami moramo pripremiti državu za EU. To se lako može desiti kada na vlasti budu ljudi koji žele dobro ovoj državi. Trenutno imamo ljude koji ne žele dobro ovoj državi i slijede parcijalne interese, najčešće svoje i u tom smislu nema nikakve nade za BiH da dođe do statusa člana EU sve dok je ne budu vodili ljudi koji joj žele dobro, što sada nije slučaj”, istakao je Hadžikadić.

Poručio je da je neformiranje vlasti godinu nakon izbora još jedan od primjera koliko su oni (stranke koje su osvojile glasove, op.a.) nezainteresovani za ovu državu, jer svi koriste političke procese za svoje beneficije, a da se sve tri nacionalne stranke pokušavaju pozicionirati za sljedeće izbore.

“Ja sada zaista ne vidim da će doći do formiranja vlasti. Mehanizam prijevremenih vanrednih izbora može pokrenuti visoki predstavnik koji to može narediti, ali neće to uraditi. Imamo i mehanizam da raspustimo parlamentarnu skupštinu, ali ljudi se boje da se više neće sastaviti ako se raspuste. Oni moraju platiti cijenu neformiranja vlasti, jer su odgovorni građanima i glasačima koji su glasali za njih”, zaključio je Hadžikadić.

Loading..

loading...

Facebook komentari