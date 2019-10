Dodik se nasmijao o najavama Izetbegovića da će biti formirana vlast: Bakir to kaže?

Upitan da prokomentira to što je Predsjedništvo DNS-a donijelo odluku o prestanku koaliranja sa SNSD-om, Dodik je kazao kako to nije tačno.

Na pitanje kako komentira izjavu Bakira Izetbegovića da će vlast biti uspostavljena za mjesec, Dodik se nasmijao, pa upitao: Bakir to kaže?

-Zamislite kakva je to ozbiljnost kad on jučer dolazi na sastanak na kojem kaže da on vjeruje da će se normalizirati odnos, a ima samo jedan zahtjev a to je da Hrvati odustanu od promjene Izbornog zakona. Kakva je to ozbiljna stvar? Pa jedina suštinska stvar koju traže Hrvati je to. Ja i moja politička grupacija ničim nije uslovila formiranje vlasti, bili smo spremni da to učinimo odmah vis a vis dobrih kretanja prema Evropskoj uniji i to je naravno izgubljeno. I ovo neko mrcvarenje, prvo smo imali oko onog perioda kad je Bakir pokušao okupiti muslimane oko sebe, tada ni Komšič nije bio s njim nije ni Radončić a onda je nekako uspio da to uradi i onda su počeli postavljati zahtjeve, tako da je izlišno razgovarati o bilo čemu. Jer ako napravite neki sporazum za 30 dana da formirate vlast i od toga ništa, čujem da je rekao negdje kako očekuje da će se realizirati sporazum u kojem piše da će se realizovati za 30 dana. Kako? On zabavlja ovu javnost – kazao je Dodik, prenosi “Avaz“.

Loading..

loading...

Facebook komentari