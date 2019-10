Mirko Šarović: “Nuđeno nam je da uđemo u Vijeće ministara”

Vjerujem da DNS počinje da kalkuliše kako se primiče period lokalnih izbora i procjenjuje da mu sada nije vrijeme da definitivno napušta koaliciju sa SNSD-om, osim ako na to ne bude natjeran jer ga Dodik i njegova stranka polako grickaju, kroz uzimanje pozicija na lokalnu i na republičkom nivou”, kazao je predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović gostujući u emisiji Centralni dnevnik na “Face televiziji”.

“Pavić je od izbora izgubio već trećinu poslanika koji su otišli sa Čubrilovićem. Dodikov plan je vjerovatno još da to prepolovi i da nakon toga Pavića odbaci kao praznu ljušturu. Isto je želio i sa SDS-om i da uzme ono što mu treba tako da opozicije praktično nestane. Vjerujem da će Pavić uspjeti da ne doživi takvu sudbinu“, istakao je Šarović.

Govoreći o sastanku kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Šarović je ispričao zanimljivu anegdotu.

“Na sastanku sa Vučićem sa moje desne strane bili su svi predstavnici vladajuće većine: Dodik, Željka Cvijanović i ostali a sa moje lijeve strane bili su Borenović a do njega Marko Pavić. I onda je Pavić prokomentarisao poluglasno ‘a mislim da ovaj raspored nije odabran slučajno’. To je bilo jedno zanimljivo zapažanje“, ispričao je predsjednik SDS-a.

Šarović je kazao da je bolja i ovakva vlast kojoj je istekao mandat nego onaj vrtlog koji će da nastupi ako nastupi scenario partnera koji sada pregovaraju kazavši da ne vjeruje u takav Savjet ministara jer on ne može odgovoriti svome zadatku.

“Zakon i ustav nisu dali nikakvo ograničenje da ovaj Savjet minsitara rada u punom kapacitetu. To je razlika između tehničkog manadata i mandata koji je ovakav i koji je zakonodavac propisao znajući kakva je stuktura ove zemlje i kako se teško formira vlast i ovakvim zakonom su željeli da obezbijede kontitnuitet funkcionisanja vlasti uvijek“, naglasio je Šarović.

Komentarišući procese formiranja Savjeta ministara Šarović je kazao da je SDS-u nuđeno da uđu u formiranje izvršne vlasti.

“Nuđeno nam je da uđemo u Savjet ministara, ali naš je uslov da nema bilo kakvog uslovljavanja. Dodiku je mnogo značajnije da uđe u Savjet ministara nego nama. Sada se pokušava praviti benigni ANP kako bi se Dodik upecao na tako nešto. ANP je uvijek ANP i korektno je da to kažem. To je kao da kupite kartu za NATO i uđete u voz. Kada ćete izaći to je neko drugo pitanje“, zaključio je Šarović, prenosi “BN TV“.

