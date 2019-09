Salkić: Sve dok Beograd insistira da bosanski Srbi idu tamo po rješenja, sigurno će biti problema

– Sve dok Beograd insistira da bosanski Srbi dolaze u Beograd po rješenja, sigurno će biti problema. To znači da Srbija nije odustala od pretenzija prema BiH na različite načine. Danas to nisu oružani sukobi ili agresija, već se političkim putem pokušavaju kontrolirati procesi u BiH. Imamo dovoljno mudrosti u BiH da ne treba probleme rješavati negdje drugo. Nije dobro da se ovakve stvari dešavaju, ali evidentno je da vlast u Srbiji ima potrebu da bosanske Srbe i dalje koriste za svoje ciljeve. S druge strane, režim u RS ima potrebu za zaštitu vlasti u Srbiji. To je obostrani interes, koji šteti Bosni i Hercegovini, zapravo odnosu među Bošnjacima i Srbima u BiH – kazao je Salkić.

Potpredsjednik RS kazao je i kako ovakvi sastanci ne doprinose jačanju unutrašnjeg dijaloga, kao ni konsezusu i dogovoru.

– Bosanski Srbi na neki način dobivaju vjetar u leđa od Srbije da i dalje stvaraju neku atmosferu u kojoj će građani ove zemlje biti nesigurni i na neki način podstaknuti tom atmosferom odu iz ove zemlje kako bi našli neki siguran prostor za svoj život. Srbija je potpisnik Dejtonskog mirovnog sporazuma kao neko ko je učestvovao u oružanom sukobu u BiH, a kao drugo, Srbija je osuđena kao jedina zemlja do sada koja nije spriječila genocid i nije kaznila počinioce – naglasio je Salkić za “Avaz“.

Podcrtao je da Bošnjaci neće pokrenuti nijedan korak koji nije u skladu sa zakonom.

– Evidentno je da je Srbija saučesnik u svim onim stvarima koje su se dešavale od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini i ovo je samo nastavak tih aktivnosti nekim drugim sredstvima – kazao je Salkić.

