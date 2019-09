Milorad Dodik: “Troše i naše živote za nešto što nema smisla ni za Bošnjake”

“Visoki predstavnik koji je zadužen da štiti Dejtonski sporazum učinio je sve da ga uruši do mjere donošenja zakona koji su protivustavni. Tako da mi danas imamo nametnute zakone visokih predstvanika, neki su verifikovani navodno u skupštini, ali svi su jednako protivni ustavu“, rekao je Dodik za “RTS“.

On je naveo primjer Savjeta ministara koji se ustavom definiše kao pomoćni organ Predsjedništva BiH, a visoki predstavnik mu je dao opis posla koji bi mogao da bude neka vrsta vlade.

“Danas će Bošnjaci reći da je to vlada, a mi ćemo reći da je pomoćni organ“, rekao je Dodik i dodao da “Bošnjaci pokušavaju da nametnu pitanja koja su njima najvažnija.”

On je potvrdio da je na današnjoj sjednici Predsjedništva BiH dogovoreno da će 8. oktobra zajednički biti na sastanku u Beogradu kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kada će doći i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan.

“Mi ćemo doći kasnije tokom tog događaja. Taj dan biće položen i kamen temeljac za izgradnju mosta na Savi kod Rače gdje bi se gradio most koji će biti u dimenzijama auto-puta i promovisali bismo početak izvođenja radova na trasi od Kuzmina do Rače i dalje prema Bijeljini i spoj sa auto-putem koji smo već doveli do Doboja“, rekao je Dodik.

On je istakao da je to veliki događaj za Republiku Srpsku.

“Auto-put Banjaluka-Doboj već postoji. Mi želimo da u narednih pet-šest godina izgradimo tu dionicu i da kompletno auto-putem spojimo Banjaluku sa Beogradom“, rekao je Dodik.

Dodik vjeruje da će taj auto-put biti gotov za pet do šest godina i da će to biti ne samo velika infrastrukturna, nego i politička pobjeda Srpske.

Komentarišući izjavu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića da će se o BiH odlučivati u BiH, Dodik je rekao da u BiH nema rješenja, kao ni što oko Kosova nema rješenja, bez nekog pozicioniranja međunarodnog faktora.

“Ali, mi smo zamoreni od svih njih iz međunarodne zajednice, jer već 25 godina dolaze zapadni ambasadori koji svoje mandate potroše na iluzijama o BiH koje nemaju nikakvog smisla, a troše i naše živote za nešto što nema smisla ni za Bošnjake“, rekao je Dodik.

Ističući da se u BiH ne može ništa nametati, Dodik je, uz naglašavanje da govori hipotetički, rekao da hipotetički u Srpskoj mogu reći da je Republika Srpska samostalna.

“Šta može da se desi? BiH više nije tigrova koža, ima jasne entitetske linije razgraničenja. Da bi se donijela odluka da vojska interveniše, moram i ja da učestvujem u tome. A kako ja da budem dio odluke da se interveniše u Banjaluci. Naravno da neću nikad. Pozvaću Srbe da izađu iz toga (vojske). Govorim sve hipotetički“, rekao je Dodik.

Druga stvar, zapitao je Dodik, s kojom policijom na Republiku Srpsku može da udari Bakir Izetbegović, jer u Dejtonu piše da policija iz jednog entiteta ne može da pređe u drugi bez saglasnosti ovog prvog.

“U toj situaciji, mi bismo zaposjeli naše linije i tog se držali. Ali, to je ekstremna situacija. Znači, jedino moguće da dođe do nekog nasilja, ukoliko se upetlja NATO ili Zapad u sve to“, istakao je Dodik.

Dodik je podsjetio da je Glavni odbor SNSD-a odbacio deklaraciju SDA i da ona ne može biti osnova za bilo kakav razgovor, te ocijenio da svaki pokušaj aktiviranja te deklaracije dovodi do toga da u Republici Srpskoj mora da se brani Republika Srpska i njene entitetske linije.

Dodik je rekao da nije zadovoljan reakcijama međunarodne zajednice na deklaraciju SDA, jer srpskim predstavnicima uvodi sankcije zbog retorike, a Bošnjacima ništa zbog antiustavnog dokumenta.

On je naveo da brani vrijednosti Republike Srpske i da reaguje energijom koja je možda nekad nepotrebna, ali da on ne dozvoljava da se unizi i umanji taj entitet.

Komentarišući pozive u deklaraciji na “bosanstvo”, Dodik je rekao da “muslimani svako 20 godina mijenjaju svoj identitet, dok Srbi imaju vijekovni identitet, krsnu slavu, teritoriju, po svim svjetskim definicijama“.

“Oni se tek 1993. godine proglašavaju Bošnjacima, i jezik da im je bosanski. Imaju na to pravo, ali ako je nešto bosansko mora biti dogovoreno između Srba, Bošnjaka i Hrvata. Kada bi Srbi nasjeli na te priče o bosanskom jeziku, veoma brzo bi se počelo pričati i o bosanskoj naciji. Ali, ta priča neće proći. Srbi su osviješteni i privrženi Srpskoj i Srbiji, a ne BiH“, rekao je Dodik.

Govoreći o neformiranju Savjeta ministara, Dodik je rekao da se SDA boji legitimnih predstavnika Srba, te da misle da i Srbima naprave isto kao što su Hrvatima sa Željkom Komšićem, u čijem kabinetu sjedi 13 Bošnjaka i dva Hrvata.

“Boje se zato što treba da dođu Dodikovi ljudi, koji se zalažu za politiku očuvanja Republike Srpske i Dejtona onako kako piše, pa onda kažu – ‘ajmo ga zaustaviti“, rekao je Dodik.

Što se tiče Nacionalnog akcionog plana za članstvo u NATO, Dodik je rekao da je protiv, te podsjetio da će Republika Srpska po pitanju NATO slijediti Srbiju.

“Neka napišu šta Srbija radi sa NATO i ja se slažem. Srbija nema Nacionalni akcioni plan“, rekao je Dodik.

On je podsjetio na apsurd da po Ustavu BiH Republika Srpska ima pravo na vojsku, a po zakonima koje su nametnuli visoki predstavnici nema, te da je isto tako sa Savjetom ministara BiH, koji zapad pokušava da nametne kao vladu, iako je samo pomoćni organ Predsjedništva BiH.

