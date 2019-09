Senad Bratić: “Kolege Srbi u NSRS su mi pružili ruku i rekli ‘izvini, mi moramo'”

Sam Bratić je istakao kako je dobio mnogo poruka podrške i u Narodnoj skupštini nakon same smjene s mjesta potpredsjednika, navodeći kako to nisu bile samo poruke Bošnjaka nego i “kolega Srba”.

– Kolege moje, poslanici i pozicije i opozicije, prilazili su mi i pružili mi ruku, govoreći otprilike ‘to je politika, mi nemamo ništa lično protiv tebe, razumijete, kolega Bratiću, mi moramo’ i to je bilo tako, ja sam im rekao ‘vi radite svoj posao, ja razumijem šta je politika, vi se i ne pitate tu mnogo, nemate izbora i šta sad’ – rekao je Bratić za “Avaz“.

Naveo je i kako smatra da je cilj ove inicijative da se pošalje poruka uoči sastanka političkih predstavnika RS s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem “da su se, eto, u Narodnoj skupštini svi okupili oko smjene“.

– Ja sam to želio preduprijediti i podnio sam neopozivu ostavku na to mjesto, jer sam smatrao da je to jedini pravi način i najbolja odluka u ovoj situaciji. Oni su tu moju ostavku pokušali sakriti, iako je ona bila protokolisana na stručnoj službi Narodne skupštine negdje poslije dva sata. Kad je to izašlo u medijima i kad su neki poslanici SDS-a to komentirali, došlo je skoro do incidenta, prekida od sat, kada je pronađena moja ovjerena izjava. Međutim, oni umjesto da prekinu da konstatiraju tu ostavku, oni su nastavili s raspravom, što je stvarno pravni apsurd – ocijenio je Bratić.

On smatra kako je cilj bio izrežirati cirkus.

– Ovakvo nasilje u parlamentu, ovakav pokušaj diskriminacije i nametanja potpredsjednika, svog podobnog Bošnjaka u predsjedništvu Narodne skupštine, normalno ne može da prođe bez reakcije i oni su pokušali svoju političku nemoć predstaviti kao političku sliku u NSRS. To može proći u Narodnoj skupštini, ali takvo ponašanje ne može proći na nivou države i, što se tiče Parlamentarne skupštine, konkretno Vijeća ministara, Stranka demokratske akcije to neće tolerisati dok god bude ovakvo ponašanje SNSD-a i njegovih koalicionih partnera, ja sumnjam da mandatar može biti iz te političke opcije – rekao je Bratić.

Loading..

loading...

Facebook komentari